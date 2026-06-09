UŽAS KOD RIJEKE Radni stroj na gradilištu pregazio radnika (45)

Muškarac (45) poginuo je u ponedjeljak oko 17.20 sati u tragičnoj nesreći na radu na području Jelenja. Do nesreće je došlo na gradilištu u Podhumu. Radni stroj, kojim je upravljao 45-godišnjak, prilikom izvođenja radova je pregazio spomenutog radnika. Na mjestu događaja je uz policijsku očevidnu ekipu bila prisutna i zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci, priopćila nam je PU primorsko-goranska.

- Tijelo preminule osobe je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Sve utvrđene činjenice spomenutog događaja dostavljene su u nadležno ŽDO na daljnje postupanje - stoji u priopćenju.