UŽAS KOD RUGVICE Žena (42) utopila se u jezeru Trstenik

Policija je objavila detalje tragedije u mjestu Novaki Nartski gdje se 42-godišnja žena u ponedjeljak utopila u jezeru Trstenik. Ona je tamo stigla u večernjim satima, zajedno sa članovima obitelji.

- Nakon što je oko 20 sati ušla u jezero, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije više izronila. Građani i 43-godišnji član obitelji, uočili su tijelo i izvukli ga na obalu, pozvali hitnu medicinsku pomoć, no žena je preminula - navodi policija.

Na tijelu nije bilo znakova nasilne smrti te je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

- Kako bi izbjegli tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost kupača, podsjećamo građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi - upozorava policija.

Policija je ranije izdala niz upozorenja i savjeta kupačima: