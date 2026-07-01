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NIJE BILO TRAGOVA NASILJA

UŽAS KOD RUGVICE Žena (42) utopila se u jezeru Trstenik

Piše Ivan Štengl,
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UŽAS KOD RUGVICE Žena (42) utopila se u jezeru Trstenik
Foto: Policija
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Na tijelu nije bilo znakova nasilne smrti te je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb

Policija je objavila detalje tragedije u mjestu Novaki Nartski gdje se 42-godišnja žena u ponedjeljak utopila u jezeru Trstenik. Ona je tamo stigla u večernjim satima, zajedno sa članovima obitelji.

- Nakon što je oko 20 sati ušla u jezero, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije više izronila. Građani i 43-godišnji član obitelji, uočili su tijelo i izvukli ga na obalu, pozvali hitnu medicinsku pomoć, no žena je preminula - navodi policija.

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Na tijelu nije bilo znakova nasilne smrti te je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

- Kako bi izbjegli tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost kupača, podsjećamo građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi - upozorava policija.

Policija je ranije izdala niz upozorenja i savjeta kupačima:

  • koristite uređene plaže, na kojima postoji spasilačka služba,
  • ne skačite u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno
  • ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola ili droga,
  • ne plivajte neposredno nakon obroka,
  • ne izlažite se predugo jakom suncu i ne ulazite u hladnu vodu vrući,
  • izbjegavajte plivati sami,
  • djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi,
  • neplivači ili osobe koje slabije plivaju - obavezno koristite pomagala za plivanje, uz nadzor dobrih plivača,
  • dogodi li se nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima i signalizirajte rukom tražeći pomoć,
  • ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć - pozovite pomoć na 112 ili 192!
Sve što je bitno, na dohvat ruke
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