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IZVUKLI GA BEZ SVIJESTI

Išao roniti za naočalama, spojio crijevo na disalicu i skoro se utopio u jezeru kod Preloga

Piše Ivan Hruškovec,
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Išao roniti za naočalama, spojio crijevo na disalicu i skoro se utopio u jezeru kod Preloga
Foto: PU međimurska

Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć te ga prevezli u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na odjelu intenzivnog liječenja.

Sinoć oko 20 sati u Cirkovljanu, na području eksploatacijskog polja građevnog šljunka i pijeska, 57-godišnjak je na disalicu za ronjenje metalnom obujmicom pripojio gumeno vrtno crijevo dužine  oko 8 metara te ušao u jezero eksploatacijskog polja u namjeri da izroni naočale.
 
Prilikom ulaska u jezero oko struka je privezao uže, a sa sobom je uzeo ručnu baterijsku svjetiljku, potom zaronio u jezero.
 
Na obali je ostala partnerica koja je po položaju svjetiljke ubrzo shvatila da je nešto pošlo po zlu te su ga uz pomoć prisutnih osoba užetom izvukli na obalu. Muškarac je ostao bez svijesti.
 
Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć te ga prevezli u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na odjelu intenzivnog liječenja.
 
Policija apelira na građane da izbjegavaju kupanje i ronjenje na mjestima koja nisu predviđena za te aktivnosti, kako bi izbjegli možebitne tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost uz rijeke i jezera. Podsjećaju građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi.
 
Jezera imaju nagle promjene dubine i temperature, odnosno, temperatura je u jezeru na površini toplija, a u dubini hladnija. Velik problem kupačima i roniocima je i panika do koje može doći te se uslijed toga mogu utopiti.
 

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