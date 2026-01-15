Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu
UDARIO GLAVOM U STRANICU
Užas kod Siska: Muškarac (65) pao u prikolici i preminuo
Policija je objavila detalje nesretnog slučaja u mjestu Madžari kod Siska u kojem je poginuo 65-godišnji muškarac.
- Prilikom obrade kukuruza, smrtno je stradao 65-godišnjak koji se nalazio na prikolici, izgubio ravnotežu, te pao i udario glavom u stranicu prikolice - navela je policija.
Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
