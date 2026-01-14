Nesreća se dogodila u Gornjoj Šušnjari oko 14,50 sati kada je osobno vozilo sletjelo s ceste.
AUTOM IZLETIO S CESTE
Vozač poginuo kraj Bjelovara
U okolici Bjelovara umro je 58-godišnjak kad je s vozilom sletio s kolnika, izvijestili su u srijedu iz bjelovarske policije.
Nesreća se dogodila u Gornjoj Šušnjari oko 14,50 sati kada je osobno vozilo sletjelo s ceste.
Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog dežurnog operativnog centra u Bjelovaru.
Policija sumnja na prirodnu smrt vozača te je najavila da će objaviti cjelovito priopćenje nakon što se utvrde sve okolnosti slučaja.
