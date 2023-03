Užas kod Zagreba: Prijetio joj i silovao je dok su djeca bila u drugoj sobi. Dobio je 7 godina

Muškarac (39) u ponedjeljak je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno oglašen krivim te za četiri kaznena djela na štetu izvanbračne supruge, od kojih je najteže silovanje, osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora. Budući da je dosuđena kazna zatvora duža od pet godina određen mu je i istražni zatvor u kojemu će čekati pravomoćnost presude.

Teretili su ga da je od sredine ožujka 2021. do sredine lipnja 2022. na širem zagrebačkom području u iznajmljenim stanovima na dvije adrese izvanbračnu suprugu učestalo fizički i psihički zlostavljao te joj govorio razne pogrdne riječi kako bi je dodatno ponizio i sve ke to činio u prisustvu njihova zajedničkog maloljetnog djeteta. Posebno je njegovo nasilničko ponašanje dolazilo do izražaja tijekom vikenda kad bi došao kući alkoholiziran, a to je radio, u prosjeku, svakog drugog vikenda.

Kako bi je ustrašio znao je prijetiti da će je ubiti, a potom i sebe, da će izgubiti djecu, baciti se pod vlak... Nasilje je kulminiralo 13.6.2022. kad je žrtvu pijan dvaput silovao na kutnoj garnituri u dnevnom boravku dok su malodobna djeca spavala u drugoj sobi. Te večeri, nakon koje ga je žrtva prijavila policiji i sklonila se na neko vrijeme sa djecom u sigurnoj kući, bacio ju je na garnituru, skinuo i silovao. Iz ruku joj je oteo mobitel kako ne bi mogla pozvati pomoć, a nakon što je žrtva uspjela pobjeći u kupaonicu, ponovno krenuo za njom i još jednom je silovao.

Tijekom opiranja zadobila je šest krvnih podljeva po tijelu koji su okvalificirani kao lakše tjelesne ozljede.

Za silovanje mu je izrečena kazna zatvora od pet godina, za prijetnju šest mjeseci, za nasilje u obitelji jednu godinu te za povredu prava djeteta jer je zlostavljanje činio u njegovu prisustvu također godinu dana zatvora.

U kaznu će mu uračunati i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od uhićenja 15.6.2022. do 28.2.2023. Mora platiti troškove vještačenja u iznosu od 1200 eura, sudske troškove u iznosu od 500 eura te opunomoćenika žrtve.

Što se tiče dokaza na temelju kojih je osuđen tu je prije svega iskaz žrtve, koji je sud prihvatio kao vjerodostojan, detaljan, jasan i uvjerljiv te u skladu sa svim dokazima u spisu.

Sudsko-medicinsko vještačenje ozljeda žrtve pokazalo je da ih je mogla zadobiti upravo onako kako je to i ispričala, a zlostavljanje je potvrdio i otac žrtve koji je ispričao da ga je kćer zvala više puta kad bi je suprug vikendom napao. Upravo je on nju i djecu, dan nakon silovanja, odvezao iz stana u kojemu su stanovali sa zlostavljačem.

I policijski službenici koji su u dva navrata ranije intervenirali zbog obiteljskog nasilja potvrdili su na sudu da ih je jednom zvala žrtva, a drugi puta žrtvin bivši suprug, koji je za zlostavljanje saznao od njihove zajedničke djece.

Čak su otac optuženog i njegova šogorica potvrdili da ih je žrtva znala nazvati i žaliti se da joj otima mobitel, frće ruke i da je pijan.

- Što su oni radili u kući dok su bili sami ja ne znam - svjedočio je otac nasilnika.

U svojoj obrani optuženi je sve porekao tvrdeći da je ona zapravo njega prevarila i izdala te se pokušao prikazati žrtvom.

- Njegovu obranu sud nije prihvatio jer je nelogična, neživotna i suprotna ostalim dokazima u spisu - obrazložila je predsjednica sudskog vijeća sutkinja Irena Kvaternik.

Sud je pronašao samo jednu olakotnu okolnosti, njegovu neosuđivanost, dok su sve ostale okolnosti cijenili kao otegotne. Između ostalog sva četiri djela počinio je s najvišim stupnjem krivnje, izravnom namjerom, pri punoj ubrojivosti, potpuno svjestan što čini. Osim toga, nasilje je trajalo više od godinu dana, a i u odnosu prema žrtvi i samom djelu nije pokazao nikakvu samokritičnost.

U zatvor se može javiti već sutra, a ako to ne učini, sud će izdati nalog za njegovo dovođenje.

Najčitaniji članci