Tukao je i davio djevojku, ali neće u zatvor. Odvjetnici: Sud treba voditi računa i o žrtvi

Mladog nasilnika (21) koji je tri sata maltretirao djevojku, tukao je, vukao po stanu, i davio jer mu nije htjela dati šifru za otključavanje svog mobitela, Općinski sud u Varaždinu nepravomoćno je osudio na pridržaj maloljetničkog zatvora u trajanju od tri godine. Naime, u tom razdoblju sud mu može izreći maloljetnički zatvor ako u vremenu kušnje počini novo kazneno djelo. Sud mu je naredio i uključivanje u psihosocijalni tretman te javljanje u Centar za prevenciju od ovisnosti.

Pitali smo dvojicu zagrebačkih odvjetnika što misle o presudi i šalje li se njome jasna poruka javnosti o nedopuštenosti takvog ponašanja.

- Takav način počinjenja djela, koji prenose mediji, prilično je surov, izgleda brutalno, kao da je riječ o iživljavanju. Bez obzira na to je li riječ o punoljetnoj osobi ili mlađem punoljetniku, duboko smatram da sud, kad je već dokazao da je netko kriv, treba voditi računa i o zaštiti žrtve i njezinu položaju, osobito jer su u zadnje promjene zakona unesene odredbe o posebnoj zaštiti žrtava, odnosno oštećenika - smatra ugledni zagrebački odvjetnik Branko Šerić. Dodaje da to hoće li sud punoljetnu osobu do 21 godine starosti tretirati prema Zakonu o sudovima za mladež ili će ga tretirati kao punoljetnu osobu, ovisi od slučaja do slučaja i gotovo je siguran da ujednačene sudske prakse nema.

I odvjetnik Milko Križanović kaže da nije siguran da predmetna presuda šalje pravilnu poruku javnosti da štiti žrtvu budući svaka presuda treba poslati poruku javnosti da se činjenje kaznenih djela ne isplati.

- O primjerenosti kazne vrlo je teško govoriti bez uvida u cjelokupni sudski predmet i svih okolnosti, ali svakako je u ovom predmetu specifično što je počinjeno više kaznenih djela i to na štetu žrtve koja je bila u bliskom odnosu sa počiniteljem u prostoru u kojem su živjeli zajedno, dakle evidentno je da je žrtva imala povjerenje u počinitelja, a što se s pravom može tretirati kao otegotna okolnost za počinitelja jer je to povjerenje počinitelj iskoristio - smatra Križanović.

Primjena Zakona o sudovima za mladež, pojašnjava, svakako znači da raspravni sudac nema u vidu isključivo i jedino represivnu funkciju sankcije, već vodi računa i o samoj osobi počinitelja i mogućnosti brzog preodgoja i njegove resocijalizacije.

Podsjetimo, u presudi koja je šokirala hrvatsku javnost stoji da je mladić 1. ožujka 2022. od 8.30 do 11.30 u gradu na sjeverozapadu Hrvatske, u stanu u kojem su zajedno živjeli, djevojku tukao, davio, prijetio da će je ubiti te joj razbio mobitel, pisao je Index.

- U nakani da je tjelesno ozlijedi, zadao joj je više udaraca po cijelom tijelu, zatezao joj ruke i prste na rukama, vukao je po stanu, a ona je u nekoliko navrata pala na pod i udarala u dijelove pokućstva, sjeo je na nju i stiskao joj trup i ruke. Djevojku je rukama hvatao oko vrata i davio je, potrgao joj majicu te joj istu gurao u usta, a zbog čega je zadobila višestruke površinske ozljede u vidu podljeva donje usnice, hematoma iza oba uha, krvnih podljeva na vratu, prsnom košu, donjem dijelu leđa i zdjelici - navodi se u optužnici.

U nakani da je ustraši, govorio joj je: "Ubil bum te, došli buju frendovi s Dubrave" i slične prijetnje, što je kod nje izazvalo osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost. Sve to nije mu bilo dosta, pa je njezin mobitel, marke Samsung Galaxy A70, snažno bacio o zid i razbio ga, čime ju je oštetio za 1300 kuna. Pretragom stana policija je pronašla i 2 PVC smotuljka s marihuanom težine 22,75 grama i 6,64 grama namijenjenih daljnjoj prodaji.

Mladić je u svojoj obrani na sudu sve priznao te rekao da se kaje i žali zbog toga što je učinio. Djevojci se ispričao, usmeno i pismeno, te joj dragovoljno namirio štetu. Spreman je prihvatiti sankciju, kao i posebne obveze koje mu je sud odredio.

Najčitaniji članci