Užas kraj Krapinskih Toplica: Jedan čovjek poginuo u nesreći

Kako je u nedjelju rano ujutro izvijestila policija, oko 4.20 sati došlo je do teške prometne nesreće u mjestu Jurjevac u općini Krapinske Toplice.

- Došlo je do slijetanja osobnog automobila u kojem je jedna osoba smrtno stradala - rekla je policija.

Dodaju i kako je jedna osoba zadobila ozljede, te je vozilom Hitne prevezena u bolnicu u Zabok.

- Očevid je u tijeku - rekla je policija.