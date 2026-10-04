Policija dodaje i kako je još jedna osoba ozlijeđena, te je vozilom hitne prebačena u bolnicu...
JOŠ JEDAN U BOLNICI
Užas kraj Krapinskih Toplica: Jedan čovjek poginuo u nesreći
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Kako je u nedjelju rano ujutro izvijestila policija, oko 4.20 sati došlo je do teške prometne nesreće u mjestu Jurjevac u općini Krapinske Toplice.
- Došlo je do slijetanja osobnog automobila u kojem je jedna osoba smrtno stradala - rekla je policija.
Dodaju i kako je jedna osoba zadobila ozljede, te je vozilom Hitne prevezena u bolnicu u Zabok.
- Očevid je u tijeku - rekla je policija.
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