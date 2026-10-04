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JOŠ JEDAN U BOLNICI

Užas kraj Krapinskih Toplica: Jedan čovjek poginuo u nesreći

Piše Luka Safundžić,
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Užas kraj Krapinskih Toplica: Jedan čovjek poginuo u nesreći
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Policija dodaje i kako je još jedna osoba ozlijeđena, te je vozilom hitne prebačena u bolnicu...

Kako je u nedjelju rano ujutro izvijestila policija, oko 4.20 sati došlo je do teške prometne nesreće u mjestu Jurjevac u općini Krapinske Toplice. 

- Došlo je do slijetanja osobnog automobila u kojem je jedna osoba smrtno stradala - rekla je policija. 

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Dodaju i kako je jedna osoba zadobila ozljede, te je vozilom Hitne prevezena u bolnicu u Zabok. 

- Očevid je u tijeku - rekla je policija. 

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