Slavonski Brod: U prometnoj nesreći teško ozlijeđen čovjek

Teško ozlijeđen čovjek hitno je prebezen u Opću bolnicu Slavonski Brod nakon prometne nesreće u tom gradu. Kako je objavila policija, dojavu su dobili u 17.55 sati.

Prema prvim informacijama, sve se odvijalo u naselju Jelas.

Očevid je u tijeku nakon kojeg će biti poznato više informacija.