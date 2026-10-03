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Slavonski Brod: U prometnoj nesreći teško ozlijeđen čovjek

Piše 24sata,
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Slavonski Brod: U prometnoj nesreći teško ozlijeđen čovjek
Ilustracija | Foto: Pixsell/Ivan Skrinjar
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Prema prvim informacijama, sve se odvijalo u naselju Jelas. Očevid je u tijeku nakon kojeg će biti poznato više informacija

Teško ozlijeđen čovjek hitno je prebezen u Opću bolnicu Slavonski Brod nakon prometne nesreće u tom gradu. Kako je objavila policija, dojavu su dobili u 17.55 sati.

Prema prvim informacijama, sve se odvijalo u naselju Jelas.

Očevid je u tijeku nakon kojeg će biti poznato više informacija.

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