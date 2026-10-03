Prema prvim informacijama, sve se odvijalo u naselju Jelas. Očevid je u tijeku nakon kojeg će biti poznato više informacija
OČEVID TRAJE
Slavonski Brod: U prometnoj nesreći teško ozlijeđen čovjek
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Teško ozlijeđen čovjek hitno je prebezen u Opću bolnicu Slavonski Brod nakon prometne nesreće u tom gradu. Kako je objavila policija, dojavu su dobili u 17.55 sati.
Prema prvim informacijama, sve se odvijalo u naselju Jelas.
Očevid je u tijeku nakon kojeg će biti poznato više informacija.
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