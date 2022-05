Užas na sjeveru Hrvatske: Djed iz pakla dobio 10 godina zbog silovanja malodobne unuke

Visoki kazneni sud RH preinačio je presudu Županijskog suda i povećao jedinstvenu kaznu zatvora s devet na deset godina zatvora muškarcu koji je punih 10 godina spolno zlostavljao svoju, danas 18 godina staru unuku. Presuda je pravomoćna i 66-godišnji djed – predator ostaje u zatvoru.

Sve je počelo 2010. godine kad mu je na čuvanje povjerena unuka koja je tada imala šest godina. Taj gnjusan čin se događao jer je dijete imalo povjerenja u djeda po krvnoj liniji, kad je on ostajao na samo s njom. Čitave dvije godine je nad djetetom činio bludne radnje na katu obiteljske kuće. Otišao je i dalje u svom izopačenom naumu u siječnju 2019. godine kad je unuka dolazila na čuvanje skidao odjeću s nje i sa sebe, te je, kako stoji u presudi, u više navrata, legao gol i izvršio spolni snošaj s djetetom mlađim od 15 godina, a djelo je počinjeno od bliske osobe i tomu kao srodnik po krvi u ravnoj liniji, stoji u presudi.

Nadalje, utvrđeno je kako je u razdoblju od siječnja do veljače 2020. godine iskoristio što se unuka nalazila samu u kući (roditelji se razveli) u cilju zadovoljavanja svog spolnog nagona, svjestan njezine dobi ponovo pokušao imati spolni odnos s unukom. S nje i sebe je skinuo odjeću, te legao na dijete, ali se ona izmicala i borila tako da nije uspio u svom naumu. Čime je počinio kazneno djelo spolnog odnošaja s djetetom starijim od 15 godina. Pored toga on je od 2010. godine unuci pokazivao časopise u kojima su se nalazile fotografije muških i ženskih osoba na kojima su bili vidljivi spolni organi.

Djevojka je sama otišla prijaviti policiji djeda iz pakla. On se sve vrijeme od uhićenja od veljače 2020. godine nalazi u istražnom zatvoru i odmah odlazi na odsluženje kazne od deset godina. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je do sada proveo u istražnom zatvoru. Djevojka je sama otišla na policiju kad je napunila 16 godina i prijavila djeda, koji se na sudu branio kako mu je sve namješteno. To je naveo i u žalbi koju je Visoki kazneni sud odbio, a prihvatio je žalbu ŽDO te mu povisio kaznu.

Ovaj horor se odigravao u naselju na sjeveru Hrvatske.

