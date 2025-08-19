Više od 70 ljudi poginulo je u utorak u prometnoj nesreći u provinciji Herat na zapadu Afganistana, objavila je policija
POZNATI DETALJI
Užas u Afganistanu! Preko 70 mrtvih u prometnoj nesreći, među njima i 17 djece...
Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio deportirane migrante u Kabul zapalio nakon sudara s kamionom i motociklom, rekao je glasnogovornik provincijske vlade Ahmadulah Mutaki.
Poginula je 71 osoba od kojih 17 djece, prenosi Reuters.
"Zbog prevelike brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo s glavne ceste i snažno se sudario s kamionom u pokrajini Herat", priopćila je policija.
