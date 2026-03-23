Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA NESREĆA

Užas u Amazoniji! Avion sa 110 vojnika srušio se pri polijetanju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Užas u Amazoniji! Avion sa 110 vojnika srušio se pri polijetanju
Foto: x

Kolumbijsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je izvijestilo da je zrakoplov Lockheed Martin Hercules C-130 sudjelovao u nesreći na jugu zemlje, a lokalni BluRadio izvještava da je zrakoplovom putovalo 110 vojnika

Ministar obrane Pedro Sanchez rekao je da se nesreća dogodila dok je zrakoplov polijetao iz Puerto Leguizama, duboko u južnoj kolumbijskoj regiji Amazonije na granici s Peruom, dok je prevozio vojne snage.  "Točan broj žrtava i uzroci nesreće još nisu utvrđeni", rekao je.

BluRadio se pozvao na vlasti po kojima je u avionu bilo 110 vojnika, a nesreća se dogodila samo tri km od urbanog središta. 

Američka obrambena tvrtka Lockheed Martin nije Reutersu odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Krajem veljače već se jedan Hercules C-130 u vlasništvu bolivijskih zračnih snaga srušio u gusto naseljenom gradu Altu, za dlaku promašivši stambenu zgradu.

Tada je poginulo više od 20 ljudi, 30 ih je ozlijeđeno, a novčanice iz teretnog dijela zrakoplova rasule su se po gradu, što je izazvalo sukob između stanovnika i snaga sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026