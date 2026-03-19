NA NIŠANU STE Netanyahu: Avioni su vam uništeni, brodovi na dnu mora... Položite oružje!

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se javnosti povodom eskalacije sukoba s Iranom, dajući nove informacije o statusu operacije "Ričući lav" i šaljući oštre poruke Teheranu, ali i domaćoj javnosti. U televizijskom govoru, Netanyahu je predstavio sliku uništenih iranskih vojnih kapaciteta, istovremeno se suočavajući s rastućim političkim pritiscima kod kuće koji prijete prijevremenim izborima. Netanyahu je otvorio svoje obraćanje tvrdnjom da je Izrael zadao razorne udarce iranskom vojnom i nuklearnom programu.

- Iran više nema sposobnost obogaćivanja uranija niti proizvodnje balističkih projektila, što su bili ključni ciljevi izraelske kampanje - rekao je Netanyahu i dodao da je stanje iranskih oružanih snaga katastrofalno, naglasivši da je njihova protuzračna obrana postala "beskorisna", mornarica se nalazi "na dnu mora", a nekoć moćno zrakoplovstvo gotovo je u potpunosti uništeno.

Ove izjave dolaze nakon niza ciljanih izraelskih napada na iranska strateška postrojenja, uključujući plinska polja South Pars, na što je Iran odgovorio napadima na energetska postrojenja u Zaljevu.

- Ova operacija protiv Irana je sudbonosna kampanja za sam opstanak Izraela - rekao je i pohvalio je odlučnost izraelskih građana i vojnika te najavio nove ciljeve. U sklopu operacije, izvijestio je o eliminaciji nekoliko ključnih figura iranskog režima. Među njima su, kako je rekao, Ali Larijani, kojeg je opisao kao šefa Revolucionarne garde, te zapovjednik paravojne formacije Basij. Uz ove informacije, poslao je izravno upozorenje preostalim operativcima Revolucionarne garde.

‌- Na nišanu ste, osim ako ne položite oružje - poručio je Netanyahu, jasno dajući do znanja da će se pritisak nastaviti.

Naglasio je kako Izrael u ovoj borbi služi kao "svjetionik snage" za cijelu regiju protiv, kako ih je nazvao, "tiranina iz Teherana".

Odbacio kritike o uvlačenju SAD-a u rat

Jedan dio govora bio je posvećen odnosu sa Sjedinjenim Američkim Državama i predsjednikom Donaldom Trumpom. Netanyahu je istaknuo blisku koordinaciju između dvije zemlje, nazivajući njihov savez "koalicijom snaga" koja Izraelu omogućuje zadavanje odlučujućih udaraca iranskom režimu. Oštro je odbacio kritike da je Izrael uvukao SAD u rat, braneći autonomiju američkog predsjednika.

‌- Misli li itko doista da netko može govoriti predsjedniku Trumpu što da radi? On donosi odluke na temelju onoga što je dobro za Ameriku - izjavio je premijer.

Osim vojnih poruka, Netanyahu je ponovio svoj poziv iranskim građanima da iskoriste, kako je rekao, "priliku koja se pruža jednom u životu" kako bi svrgnuli režim ajatolaha i stekli slobodu. Naglasio je da cilj Izraela nije podijeliti Iran, već ga osloboditi od trenutne vlasti.

No, dok vodi rat u inozemstvu, Netanyahu se suočava s ozbiljnim političkim rokovima kod kuće. Do kraja ožujka njegova vlada mora usvojiti državni proračun i ključni zakon o regrutaciji ultraortodoksnih Židova. Ako u tome ne uspije, automatski će biti raspisani prijevremeni izbori, koji bi se mogli održati krajem lipnja ili u listopadu. Svjestan tereta koji rat stavlja na građane, obećao je proširenje okvira za kompenzaciju, posebno za stanovnike na sjeveru zemlje. Za kraj, pozvao je javnost da ignorira "kanale mraka", aludirajući na kritičke medije, i da se umjesto toga fokusira na povijesna postignuća izraelske vojske.

