Užas u Australiji: Bivša radnica farme podmetala igle u jagode

Australka koja je u jagode umetala šivaće igle izvedena je u ponedjeljak pred sud nakon što je policija dan ranije uhitila i pokrenula protiv nje postupak za sedam slučajeva podmetanja igala.

A Queensland woman will face court today after being charged over the strawberry contamination crisis. #9Today pic.twitter.com/RUa6KXiABs