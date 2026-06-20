UŽAS U BIH Troje mrtvih kraj Banje Luke. Muškarac i žena se bore za život, ozlijeđeno i dijete

U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo u subotu popodne u Prijakovcima kod Banje Luke poginulo je troje ljudi, dok su još tri osobe ozlijeđene, među njima i osmogodišnje dijete. Iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćeno je da su njihovi timovi po dolasku na mjesto nesreće zatekli tri osobe bez znakova života. Prema dostupnim informacijama, smrtno su stradale dvije žene i jedan muškarac, čiji identitet zasad nije poznat.

Foto: Nezavisne novine

Ozlijeđeni su muškarac, žena i osmogodišnje dijete, koji su nakon pružene pomoći na mjestu nesreće prevezeni u Urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske, pišu Nezavisne novine.

Vršitelj dužnosti ravnatelja UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot izjavio je da su u bolnicu primljena tri strana državljana. Muškarac i žena zadobili su teške tjelesne ozljede te su životno ugroženi, a žena je odmah nakon prijema prevezena u operacijsku dvoranu.

Dijete je smješteno na Odjel intenzivne pedijatrijske skrbi, gdje je u tijeku kompletna dijagnostička obrada.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 14.39 sati, nakon čega su na teren upućene ekipe hitne medicinske pomoći. U intervenciji su sudjelovali i policija te vatrogasno-spasilačke službe. Zbog policijskog očevida promet kroz Prijakovce bio je privremeno obustavljen.