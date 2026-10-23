Užas u BiH: Uperio ženi pištolj u glavu, policija ga pustila pa je ubio iz puške. Sada je osuđen

Na jedinstvenu kaznu zatvora od 22 godine i tri mjeseca osuđen je Savo Milošević iz Bosanskog Broda i to zbog teškog ubojstva supruge Slađane Milošević (24) i nedopuštenog posjedovanja streljiva. Vrhovni sud Republike Srpske odbio je žalbe tužiteljstva i obrane te potvrdio presudu Okružnog suda u Doboju, piše Dnevni avaz.

Kako se navodi, Milošević je suprugu ubio 29. prosinca 2024. na lokalnoj cesti u Velikoj Brusnici kod Broda. Oko 5:37 svojim je BMW-om prepriječio put njezinu Fiatu Puntu. Kad se zaustavila, iz automatske puške M70 kalibra 7,62 milimetra ispalio je jedan hitac. Metak je probio vjetrobransko staklo i pogodio Slađanu u desno oko.

Prema presudi Milošević je dulje vrijeme zlostavljao suprugu. Ona je zato otišla iz zajedničkog doma i s njihovo dvoje djece preselila se k roditeljima u Veliku Brusnicu. Mjesec i pol prije ubojstva na prijevaru ju je naveo da uđe u njegov automobil pod izlikom da će otići po odjeću za djecu. Odvezao ju je na osamljeno mjesto, uperio joj pištolj u glavu i prijetio da će je ubiti ako ne prekine kontakt s roditeljima i drugim muškarcem.

Slađana je slučaj prijavila policiji. Milošević je bio uhićen zbog fizičkog napada na suprugu, a policija je tijekom pretrage kuće pronašla 28 metaka, ali ne i oružje. Nakon kriminalističke obrade pušten je uz kaznenu prijavu. U tadašnjim izvještajima nije navedeno zašto je pušten.

Poslije je optužen i za nedopušteno držanje streljiva pronađenog 19. studenoga. Milošević je na kraju osuđen i za to kazneno djelo. Okružni sud u Doboju osudio je Miloševića u svibnju ove godine. Za teško ubojstvo člana obitelji kojeg je prethodno zlostavljao dobio je 22 godine zatvora, a za nedopušteno posjedovanje streljiva šest mjeseci. Sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu od 22 godine i tri mjeseca.

Također, Tužiteljstvo je Miloševićeva rođaka Aleksandra Ostojića (25) teretilo da mu je u noći ubojstva pomogao pronaći mjesto za zasjedu. Prema navodima optužnice, Ostojić ga je vozio uokolo i za to trebao dobiti 50 maraka, oko 25 eura. Ostojić je oslobođen optužbe, a Vrhovni sud potvrdio je tu odluku.