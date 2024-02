Užas u Labinu: Mladić (20) na pješačkom prijelazu naletio na pješakinju. Teško je ozlijeđena

Teške tjelesne ozljede zadobila je 58-godišnja pješakinja kada je na nju na pješačkom prijelazu osobnim automobilom naletio 20- godišnjak, izvijestila je u utorak istarska policija.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak u 14.45 sati u Labinu kada je 20-godišnjak upravljao automobilom pulskih registracijskih oznaka Ulicom Mate Blažine. Dolaskom do semaforiziranog raskrižja s Ulicom Zelenice, prilikom skretanja u lijevo, nije se kretao smanjenom brzinom kako bi propustio pješakinju, koja je u tom trenutku prelazila kolnik preko pješačkog prelaza, dok joj je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo.

U nesreći je pješakinja zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u riječkoj bolnici.

Protiv 20-godišnjaka se podnosi kaznena prijava radi izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Policija upozorila: 'Obratite pozornost na pješake!'

Budući da su pješaci jedna od ugroženijih skupina sudionika u prometu, Policijska uprava istarska ponovno upozorava vozače da obrate pozornost na njih i da ih uvažavaju u prometu.

Kada se približavaju pješačkom prijelazu, vozači bi trebali smanjiti brzinu kretanja tako da se mogu pravovremeno zaustaviti i propustiti pješake koji prelaze preko kolnika.

U slučaju kada se u blizini pješačkog prijelaza nalaze djeca, stariji ili osobe s invaliditetom, vozači bi svakako trebali usporiti i pripaziti hoće li te osobe prelaziti cestu.

Za nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu propisana je novčana kazna od 60 eura. U slučaju da vozilo udari u pješaka, kazna je veća.

Ako je pješak lakše ozlijeđen, tada se vozač dodatno kažnjava s još 260 eura, a u slučaju da pješak zadobi teže ozlijede, tada se protiv vozača podnosi kaznena prijava za kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Za to kazneno djelo može se izreći kazna zatvora do pet godina, odnosno do osam godina ako se radi o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi.

Ako pješak smrtno strada, tada se vozač koji je izazvao nesreću može kazniti kaznom zatvora do 15 godina.