RAT BANDI?

UŽAS U meksičkom gradu našli šest odrubljenih glava: Uz njih je bila deka s jezivom porukom

Piše Iva Tomas,
Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovakva ubojstva nisu neuobičajena u Meksiku, gdje djeluje više kriminalnih skupina. Ranije ove godine, u saveznoj državi Sinaloa, vlasti su otkrile 20 muških tijela s ranama od vatrenog oružja

Šest odrubljenih ljudskih glava pronađeno je u Meksiku u utorak oko 6:30, između država Puebla i Tlaxcala, prema izvješću Ureda tužitelja Tlaxcale. Nijedna od spomenutih država ne pripada državama s visokom razinom nasilja. Meksičke vlasti istražuju ovo strašno ubojstvo, pišu CNN i Cuarto de Guerra.

Glave pripadaju muškarcima, ali ne navode se detalji o slučaju - koja je kriminalna skupina to počinila i s kojim motivom. Prema lokalnim medijima, na mjestu događaja ostavljena je deka s porukom upozorenja suparničkim bandama, a očito ju je potpisala skupina pod nazivom "La Barredora", što znači "čistač". To je isto ime kao i malo poznata kriminalna skupina koja djeluje u zapadnoj državi Guerrero, ali nije jasno jesu li oni stajali iza napada ili zašto.

Ovakva ubojstva nisu neuobičajena u Meksiku, gdje djeluje više kriminalnih skupina. Ranije ove godine, u saveznoj državi Sinaloa, vlasti su otkrile 20 muških tijela s ranama od vatrenog oružja, a bilo je i petero osoba odrubljene glave. I Puebla i Tlaxcala smatraju se sigurnijim turističkim odredištima u usporedbi s drugim meksičkim državama, a američki State Department odredio je putničku savjetodavnu razinu 2 za obje države, što je drugo najniže upozorenje.

Međutim, vlasti priznaju da se zbog geografskog položaja suočavaju s problemima poput kretanja kriminalnih skupina posvećenih trgovini drogom, ljudima i krađom goriva.

