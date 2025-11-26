Užas u Njemačkoj: U krvavom pohodu ubio četvero pa sebe

Njemačku saveznu zemlju Baden-Württemberg potresao je nezapamćen obiteljski zločin. U Reutlingenu je 63-godišnji muškarac počinio višestruko ubojstvo, oduzevši život četvero članova svoje najuže obitelji prije nego što je presudio i sebi. Policija je u srijedu službeno potvrdila detalje ovog stravičnog čina, navodeći kako se krvavi pohod dogodio dan ranije, u utorak. Istražitelji su rekonstruirali kretanje počinitelja koji je svoje žrtve usmrtio na tri različite lokacije.

Krvavi pohod kroz tri mjesta

Prema dosadašnjim saznanjima i izvješćima koja prenosi Fenix Magazin, vjeruje se da je 63-godišnjak svoj ubilački plan započeo u mjestu St. Johann. Tamo je, u prostorijama vlastite tvrtke, vatrenim oružjem usmrtio svoja dva sina. Mladići su imali tek 27 i 29 godina.

Nakon što je ubio sinove, muškarac se uputio u Reutlingen. Njegova sljedeća meta bila je 60-godišnja sestra. Nju je usmrtio u njezinom stanu, hladnokrvno nastavivši svoj pohod. Završni čin ove obiteljske tragedije odigrao se u gradu Pfullingenu, gdje je počinitelj živio. U obiteljskoj kući prvo je upucao 57-godišnju suprugu, a potom je oružje okrenuo prema sebi i počinio samoubojstvo.

Motivi ovog stravičnog čina zasad nisu poznati, a policija i državno odvjetništvo intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do potpunog uništenja jedne obitelji.

Njegovatelj otkrio prvu žrtvu

Zločin je otkriven tek u srijedu ujutro, kada je njegovatelj došao u stan 60-godišnje sestre ubojice u Reutlingenu. Nakon što je pronašao beživotno tijelo žene, odmah je alarmirao hitne službe. Policija je vrlo brzo posumnjala na njezinog brata kao mogućeg počinitelja, što je pokrenulo hitnu potragu i provjeru ostalih lokacija povezanih s obitelji.

Slijedeći tragove, policijski službenici stigli su do obiteljske kuće u Pfullingenu. Tamo su zatekli još jedan stravičan prizor – tijela 63-godišnjaka i njegove supruge. Pored tijela muškarca i žene pronađeno je vatreno oružje za koje se sumnja da je korišteno u svim ubojstvima. Daljnjom istragom otkrivena su i tijela dvojice sinova u očevoj tvrtki u St. Johannu.

Njemački medij BZ Berlin navodi kako policija trenutno nema nikakvih naznaka da su u zločin bile uključene druge osobe.

Jedan od ključnih fokusa istrage trenutno je podrijetlo oružja kojim su počinjena ubojstva. Policija provjerava je li počinitelj, koji je bio njemački državljanin, legalno posjedovao oružje. Postoje indicije da je muškarac možda bio lovac, što bi objasnilo pristup vatrenom oružju, no ta informacija još je predmet službene provjere nadležnih tijela.