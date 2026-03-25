Užas u okolici Delnica: Nakon požara pronašli izgoreno tijelo!

U četvrtak oko 19:40 u požarištu na otvorenom prostoru iza obiteljske kuće na području Broda na Kupi, u okolici Delnica, pronađeno je mrtvo tijelo, priopćili su u iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Navode kako je tijelo u izgorenom stanju. Iz policije nisu objavili dodatne detalje o ovom slučaju...

- Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti - dodaju iz policije.