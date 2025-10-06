Obavijesti

News

NIJE POZNAT MOTIV

Užas u Sydneyu: Nasumično pucao s prozora svog stana, ranio najmanje 16 ljudi

Piše hina
Užas u Sydneyu: Nasumično pucao s prozora svog stana, ranio najmanje 16 ljudi
Foto: Eliza Bullivant

Osumnjičenik je navodno nasumično ispalio do 50 metaka iz puške kalibra .30 prije nego što ga je policija uhitila, rekao je policijski dužnosnik Stephen Parry

Naoružani muškarac nasumično je otvarao vatru s prozora svog stana u nedjelju navečer u prometnoj trgovačkoj ulici u Sydneyu, ranivši pritom 16 osoba od kojih jednu teže, priopćila je u ponedjeljak australska policija, prenose agencije. Motivi 60-godišnjeg osumnjičenika, koji je uhićen i hospitaliziran, ostaju nepoznati, a policija trenutno isključuje bilo kakvu vezu s terorizmom ili organiziranim kriminalom, prenosi agencija AFP.

Pucnjava u Australiji | Video: 24sata/Reuters

Incident, rijedak u zemlji u kojoj je vlasništvo nad oružjem strogo kontrolirano, dogodio se u središnjem okrugu Inner West. Prema policiji, 60-godišnjak je nasumično pucao iz svog doma, na katu iznad poslovnog prostora, gdje je uhićen gotovo dva sata nakon početnih izvješća.

Osumnjičenik je navodno nasumično ispalio do 50 metaka iz puške kalibra .30 prije nego što ga je policija uhitila, rekao je policijski dužnosnik Stephen Parry.

"Nevjerojatno je da nitko nije poginuo", rekao je Parry na konferenciji za novinare, dodajući da se očekuje da će muškarac, koji nije imao veze s organiziranim kriminalom ili terorističkim skupinama, biti optužen za kaznena djela vezana uz vatreno oružje.

Police respond to gunshots in Croydon Park, Sydney
Foto: Eliza Bullivant

Dvije osobe su liječene u bolnici, a jedna je operirana, rekao je Parry, prenosi Reuters.

Glasnogovornik hitne pomoći NSW-a rekao je da je osoblje hitne pomoći na mjestu događaja pružilo pomoć za 14 osoba zbog šoka ili lakših ozljeda.

"Muška osoba nema zabilježenu povijest mentalnog zdravlja kod nas", dodao je. "Procjenjuje se njegovo tjelesno i mentalno zdravlje tijekom noći i jutros, a smatra se da je prikladan za povratak u pritvor."

Police respond to gunshots in Croydon Park, Sydney
Foto: Eliza Bullivant

Osumnjičenik je imao vrlo malo zabilježenih interakcija s policijom u posljednjih 20 godina, rekao je Parry.

