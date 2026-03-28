Užas u Velikoj Gorici: Popio je sredstvo za čišćenje u kafiću, s teškim ozljedama je u bolnici

Muškarac (55) završio je s teškim ozljedama u Kliničkoj bolnici Dubrava nakon što je u velikogoričkom kafiću popio čašu prozirne tekućine, a prema dosad utvrđenom moguće se radi o sredstvu za čišćenje, izvijestila je zagrebačka policija u subotu.

Sve se odvilo u petak oko 7.30 sati u Ulici Slavka Kolara. Dok je sjedio za šankom, muškarac je uzeo čašu koju je prethodno na prostoru oko šanka ili na šank najvjerojatnije ostavila 29-godišnja zaposlenica ugostiteljskog objekta, navodi se.



Liječnička pomoć oštećenom muškarcu pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen dok se za osumnjičenom, koja je trenutno nedostupna policijskim službenicima, intenzivno traga.



Na mjestu događaja obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje zbog moguće sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u vezi s kaznenim djelom "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" je u tijeku.

