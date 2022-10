Tramvaj naletio na pješaka kod Autobusnog kolodvora, stigla i dizalica, prometni je kolaps

Tramvaj je naletio na pješaka u blizini Autobusnog kolodvora u Zagrebu u petak oko 11 sati.

Policija nam je potvrdila da su još na terenu i da utvrđuju sve okolnosti. Stigli su i dizalica i hitna pomoć.

Čitatelji s mjesta nesreće nam javljaju kako se radi o mlađem muškarcu. Nisu poznate težine ozljeda.

Desetak tramvaja čeka u redu iza tramvaja koji je sudjelovao u nesreći. Ljudi izlaze iz svih tramvaja i kreću pješice, javlja nam čitatelj.

Zbog naleta tramvaja na pješaka u Ulici Marina Držića, tramvaji u smjeru Branimirove prometuju obilazno, javlja ZET.

Linija 2 od Savišća prema Črnomerca prometuje preko Ulice grada Vukovara i Savske ceste. Linija 5 iz Prečkog vozi Savskom cestom, Vodnikovom ulicom i preko Glavnog kolodvora do Dubrave. Linije 6 i 8 prometuje skraćeno do Žitnjaka, odnosno Heinzelove ulice. Linija 7 od Autobusnog kolodvora vozi Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta. U povratku sa Savskog mosta linija 7 prometuje Savskom cestom do Glavnog kolodvora i Šubićevom ulicom do Dubrave. U promet su uključena dva autobusa koja voze na dionici od raskrižja Držićeve i Ulice grada Vukovara do Zapruđa.





