Na obali Drave u Osijeku okupila se skupina ljudi i gledala tijelo pokriveno bijelom plahtom koje leži uz rijeku. Oko njega forenzičari, policija, policijske trake zabrane prilaza, liječnička ekipa. Da nije bilo snimatelja i kamere, scena bi se doimala vrlo stvarnom. Među odabranom ekipom poznatih hrvatskih glumaca bio je i režiser Dalibor Matanić. Već nekoliko dana na različitim lokacijama u Osijeku snima novu visokobudžetnu seriju “Šutnja”, inspiriranu šokantnim događajima u Domu za odgoj djece i mladeži u Vinkovačkoj ulici koji su potresli Slavoniju prije desetak godina. Tad je novinar Drago Hedl prvi objavio šokantnu priču o maloljetničkoj prostituciji u tom Domu.

Priča o četiri štićenice toga Doma u dobi od 14, 15, 16 i 17 godina, koje su prodavale svoje seksualne usluge poznatim Osječanima iz javnog i političkog života za 50-100 kuna ili kutiju cigareta, bila je toliko užasna da su mnogi odbijali povjerovati u nešto takvo. Kao novinar 24sata izvještavala sam o iskazima djevojaka koje su svoja svjedočenja dale napismeno i bile spremne sve ponoviti u policiji samo da se njihovo seksualno robovanje završi. Bile su oprezne, uplašene, trebalo mi je puno da ih uvjerim kako neću ugroziti njihove identitete. Neke su tražile i novac za bon za mobitel u zamjenu za razgovor. Imena koja su spominjala kao svoje klijente dobro sam poznavala i bilo mi je jasno zašto se boje, no kako policija danima nije davala nikakve izjave povodom toga, nitko od nas novinara nije smio objaviti ta imena. Od svih razotkrivenih seksualnih tajni, stanova u koje su djevojke odvođene, marki automobila čije su registracije zapamtile, imena seksualnih predatora i ljudi koji su ih k njima odvodili, detaljnih opisa što su sve morale činiti svojim klijentima, na kraju nije bilo ništa.

Policija je nakon nekoliko dana sve okončala “provedenom istragom”, kojom je utvrđeno da tu zapravo nije bilo ni maloljetničke prostitucije ni podvođenja djevojčica seksualnim predatorima. Tvrdili su da “štićenicama toga Doma koji je otvorenog tipa nije zabranjeno kontaktirati s osobama izvan ustanove, kao ni svojevoljno stupati u seksualne odnose jer su starije od 14 i to se ne smatra kaznenim djelom”. Ipak su otkrili da su određene osobe imale kontakt sa štićenicama doma, ali tu nije bilo elemenata kaznenog djela, ni spolnog odnosa s prisilom, ni spolnog odnosa s djetetom, jer su sve bile starije od 14 godina. Navodno ni jedna djevojka nije na fotografijama prepoznala osobe s kojima su bile u seksualnim odnosima, čime su njihove izjave proglašene lažnima, a cijela afera “montirana”. Javnost je tražila žrtvu, počinitelja, odgovornost, kaznu, promjenu sustava, imena i prezimena, ali ništa od toga nije doživjela. Djelomično i stoga što djevojke na kraju nisu pokazale dosljednost u odluci da “prokažu” svoje klijente. “Ne mogu reći da sam na to bila prisiljena. Pristala sam na sve što su mi radili jer su mi to platili. Samo je nekad bilo baš perverzno”, govorila mi je jedna od djevojaka.



Na temelju toga događaja tadašnja dječja pravobraniteljica inicirala je promjenu Zakona po kojemu se povećava dobna granica za dozvoljeno stupanje u seksualne odnose s 14 na 16, no godinama kasnije u zakonsku proceduru ušla je odredba da je nova dobna granica za stupanje u seksualne odnose u Hrvatskoj 15 godina. I to je bila jedina promjena.

Statistike pokazuju da u Hrvatskoj vrlo malo predmeta završi na sudu zbog kaznenog djela maloljetničke prostitucije ili podvođenja. Zbog toga je brojka maloljetničke prostitucije u nas, koje definitivno ima, još u “sivoj zoni”. Paradoksalno je i da se zbog maloljetničke prostitucije djevojčica ili djevojka može kazniti zatvorom do 10 dana ili smještanjem u odgojnu ustanovu, odakle je možda već i došla, dok se korisnici tih usluga zapravo nikako ne kažnjavaju. Činjenica je i da te djevojke dolaze iz disfunkcionalnih obitelji, vrlo često su i same problematične, pa se s vremenom počnu osjećati dijelom “miljea” prostitucije, ne žele “drukati” svodnike i korisnike, ili su, pak, s njihove strane uplašene. Upravo je to bio slučaj s djevojkama iz osječkog Doma u Vinkovačkoj koje su u tu odgojnu ustanovu i smještene zbog problema koje su doživljavale u svojim obiteljima i zbog rano otkrivene činjenice da su promiskuitetne. Na seks s klijentima uglavnom starijima od 40 godina pristajale su svojevoljno iako su ih njima podvodile određene osobe. “Mama jednog štićenika Doma nam je govorila da se moramo oprati, lijepo obući i našminkati prije nego što se nađemo s tim ljudima. Obično bi nas ona čekala da završimo s klijentima u obližnjem kafiću i njoj su plaćali naše usluge, a ona bi novac dijelila s nama. Nekad smo morale raditi stvarno odvratne stvari i samo smo čekale da to sve završi”, rekla je tad jedna od štićenica koja je iskustvo s jednim klijentom opisala riječima: “Pišala sam po mušteriji za 300 kuna. Sve što smo radili bilo je bez kondoma!”. Ona je bila najmlađa u lancu. Imala je 13 godina kad je počela prodavati svoje tijelo “za siću”. Danas se ne zna gdje je. Izašla je iz Doma i “nestala”. Druga je navršavala 18 u vrijeme kad je priča isplivala u javnost. Nakon izlaska iz Doma završila je u ilegalnom bordelu u Zagrebu. Treća je tijekom prostituiranja ostala trudna - bila je u trećemu mjesecu trudnoće, kad je prebačena u Odgojni dom u Bedekovčini. Četvrta je godinu dana kasnije, 2010. godine, uhićena s majkom zbog sumnje da su se obje prostituirale i da ju je majka podvodila muškarcima kako bi zaradile za život. Sa 17 godina rodila je dijete, koje joj je potom oduzeto i stavljeno na skrb ponovno Domu za djecu, a njezina majka je odslužila kaznu zatvora u trajanju od šest godina.



“Policija i pravosuđe tad su trebali žrtvu, onoga tko će snositi krivnju za sve događaje u Domu, pa su odabrali mene i kćer. Teretili su me za podvođenje vlastite kćeri. Bila sam u zatvoru, odležala sam to iako smatram da nisam kriva. Na sudu nisam mogla dokazati svoju nevinost jer mi je jedan od sad prozvanih sudaca za korupciju bio u vijeću”, kaže mi danas ta žena koja je služila kaznu u zatvoru u Požegi za podvođenje i prostituciju. “Od tog sustava ne možeš pobjeći. Prošlost nikad ne ostane iza tebe, nego te stalno prati i oni se pobrinu da zbog nje trpiš cijeli život, ma koliko se trudio biti drugačiji”, dodaje. Priznaje kako svojoj kćeri nije bila nikakav uzor. O svemu tome je, kaže, napisala i knjigu, ali nema novca da je objavi, no šira hrvatska javnost imat će priliku vidjeti ekranizaciju opisanih događaja jer će upravo to snimiti Matanić u 18 epizoda serije “Šutnja”.



“Ovo je priča koja se mora snimiti”, kaže Matanić. Pročitao je trilogiju priča Drage Hedla nastalih na temelju rekonstrukcija događaja u Domu i odlučio da to mora biti na filmu. Hedl je priče nazvao “Izborna šutnja”, “Ispovjedna tajna” i “Kijevska piletina”.

“Volio bih da barem na sekundu izvedemo pred ljude sve te navodne poduzetnike, nogometaše, suce, da vidimo jesu li se barem malo pokajali”, dodao je Matanić, koji će posljednji dio serijala snimati u Kijevu. PR za seriju već mu je, nedavno u jednom od svojih “izbjegličkih” Facebook postova iz Bosne, napravio samoprozvani “reformator pravosuđa” Zdravko Mamić. U kontekstu optužbi prema sustavu i (osječkom) pravosuđu i taj je slučaj maloljetničke prostitucije Mamić prozvao zataškanim jer nikad ni jedno ime poznatih političara, sudaca, odvjetnika, gospodarstvenika, sportskih djelatnika iz Osijeka i okolice, koji su navodno koristili usluge tih djevojaka, koje su posprdno nazivali “domobranke”, nije objavljeno u javnosti. A on tvrdi da zna koji su.

Zbog njegova posta ponovno se u gradu na Dravi počelo pričati o tom slučaju i kopati po provedenoj istrazi koja nikad nije dobila nikakav sudski epilog.