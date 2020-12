Dogradonačelnica Gline i jedna od glavnih iz inicijative Ljudi za ljude, Branka Bakšić Mitić od ujutro je na terenu.

- Jutros kada sam osjetila potres bilo je užasno. Najprije sam mislila da je bio u Zagrebu i da se osjetio skroz do nas. Odmah sam poslala poruku u našu grupu 'Ljudi za ljude' kada su me obavijestili da je epicentar bio blizu nas. Odmah sam se obukla, sjela u auto i prošla kroz grad da vidim što se dogodilo. Vidjela sam da srećom nije bilo porušenih kuća, osim žbuke i crijepova koji su popadali sa objekata te poneki dimnjak koji se nagnuo. Gdje god sam prošla u svakoj kući su bila upaljena svjetla, što znači da su stanovnici baš to osjetili i doživjeli stres - rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Budući da u Glini mahom živi starija populacija čije su mirovine male, pitanje je tko će im pomoći da obnove popucale zidove i dimnjake.

- Ja se nadam da će županija proglasiti elementarnu nepogodu i da će ljudi dobiti nešto odštete. Zbilja, netko tko ima 800 ili 900 kuna mirovine ne može si priuštiti sanaciju. Od jutros dobivamo sve više poziva i ljudi nam se javljaju da imaju oštećenja. Dosta su oštećene Majke Poljane, Banski Drenovac,.. Sva mjesta koja su bliže Petrinji, veće su štete. Većinom su popucali zidovi i dimnjaci što je problematično zbog grijanja - kaže. Uskoro će, kaže dogradonačelnica, stići procjenitelji štete iz Zagreba.

- Rekli su nam da će nam dobrovoljno doći pomoći ovih dana u procjeni štete. To će napraviti u potpunosti bez naknade kako bi vidjeli mogu li ljudi uopće živjeti u svojim kućama. To što je trenutno na snazi lockdown nam malo otežava komunikaciju, ali nadam se da će i to proći i da ćemo uspjeti pomoći ljudima - zaključila je.