'Užasno me sram. Luki sam dala 80.000 eura, nisam rekla ni obitelji da sam prevarena'

Kod Luke sam uložila 80.000 eura. Bilo je to zapravo sve što sam imala od prodaje obiteljske kuće. Kad sam vidjela da je prekinuo svaki kontakt i shvatila da više neću vidjeti taj novac, slomila sam se. Završila sam na liječenju... Užasno me sram, nisam rekla ni obitelji, kroz suze je govorila menadžerica iz Zadra. Svjedočila je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na suđenju tzv. jet set prevarantima, australsko-hrvatskom paru Luki Grgi i Adriani Matak.

Optuženi su za pet prijevara ukupno teških oko 350.000 eura, a na ročištu u ponedjeljak iskaz su dale dvije žrtve supružnika. Adriana je na sud u zagrebačkoj Ilici došla sa slobode, dok su Luku doveli pravosudni policajci. Na slobodi bi joj se uskoro mogao pridružiti i Luka, ako viši sud potvrdi rješenje kojim je istražni zatvor zamijenjen jamstvom i mjerama opreza. Naime, nakon što rješenje postane pravomoćno, Luka mora uplatiti 274.000 eura jamstva, dio u gotovom novcu, dio kao založno pravo, nakon čega ga moraju pustiti iz Remetinca.

Luka se žrtvama predstavljao kao uspješan investicijski savjetnik koji će uložiti njihov novac i donijeti im unosnu zaradu. Uvjeravao ih je da novac mogu izvući kad god to budu željeli i da ne mogu izgubiti više od deset posto investicije. Problemi bi počeli kad bi žrtve tražile svoj novac natrag.

Mlada menadžerica je Luku Mataka upoznala 2015. na internetu.

- Išli smo na spoj, vidjeli se jednom ili dvaput, no ništa nije bilo. On je zatim otišao u Australiju i javio se 2016., kad se vratio u Hrvatsku. Vidjeli smo se i počeli se intenzivno družiti, gotovo svakoga dana, dijelili smo svaku misao... Bili smo tako bliski da smo ja i prijateljica išli po njega na aerodrom kad se 2017. vratio iz Australije. Smatrala sam ga jednim od najboljih prijatelja - pričala je plačući.

Pojasnila je kako je i dalje preplave emocije kad se svega prisjeti. Luka je, nastavila je, znao da pokušava prodati obiteljsku kuću zbog financijskih problema.

- Često je govorio o svom poslu i znao se šaliti kako će me učiniti bogatom. Kad mi je sjeo novac od prodaje kuće, pomislila sam kako napokon imam novca za ulaganje. Prva uplata bila je u listopadu 2018. Luka, ja i moj bivši dečko našli smo se u kafiću na Trgu bana Jelačića te sam od tamo obavila bankovnu transakciju na njegov račun. Donio je i ugovor o ulaganju koji smo potpisali, no ja ga kasnije nisam mogla naći. Pretpostavljam da ga tad nisam ni uzela - rekla je žrtva.

Iznos od 80.000 eura uplatila mu je u četiri navrata u razdoblju od listopada 2018. do siječnja 2019. Na mail joj je znao slati izvještaje u obliku PDF dokumenta, no napisane tako da ih žrtva nije razumjela niti je mogla pratiti u što je točno Luka uložio njezin novac i kolika je navodna zarada.

- Prvi put problem se javio u travnju 2020., kad sam htjela kupiti novi auto. Tražila sam ga novac, no on je prvo tvrdio da su sredstva 'zamrznuta' i da ih ne može izvući. Uplatio mi je neke smiješne iznose, ukupno oko 17.000 kuna, i stalno je smišljao izgovore zašto ne može izvući više. Naš zadnji kontakt bio je u travnju 2022., kad me blokirao na društvenim mrežama - ispričala je svjedokinja.

Slična je bila priča odvjetnika australskih korijena.

- Smatrao sam ga prijateljem. Zvao sam ga "mate" (kompa - op.a.). Imam dosta australskih klijenata i vjerujte da ni jednoga ne zovem tako. Više puta me nagovarao, gurao da uložim, no rekao sam mu da nemam novca za ulaganje. Čekao sam da mi sjedne povrat pologa od kupnje jednog stana. Kad mi je taj novac sjeo, odlučio sam uložiti preko njega. To je nešto što nikad ranije nisam učinio iako sam imao prilika. Vjerovao sam mu i vjerovao sam da zna što radi te mu u dva navrata uplatio 24.000 eura - svjedočio je odvjetnik, koji se malo zbunio oko vremena tih uplata.

- Krajem 2022. rekao sam mu da trebam taj novac. On je rekao da nema problema, a onda me počeo zavlačiti. Dobit ćeš, trebam još vremena....Recimo, poslao bi mi poruku da mi je prebacio 13.000 eura i screenshot, a onda taj novac ne bi sjedao jer transakcija nije provedena. Pa je rekao da je uplatio 100.000 eura za nas dvojicu, ali da banka drži novac jer ga istražuju prema Zakonu o sprječavanju pranja novca. S vremenom sam poludio i rekao mu da ne pravi više budalu od mene. Naljutio se i rekao da od nikoga ne pravi budalu i napao mene da ću ugroziti njihovo prijateljstvo - prisjećala se žrtva, koja je u svibnju 2022. na mail dobila uznemirujuću poruku.

- Bio je to mail od jednog Engleza. Naime, on me tražio preporuku, referencu i ja sam mu to dao. Kasnije sam saznao da je koristio moju adresu kako bi uvjerio klijente da ima svoj ured. Mi jesmo razgovarali o tome da ću mu pomoći otvoriti obrt i napraviti prijenos stana, no on to nikad nije učinio. Ja sam mu oko pravnih stvari savjetom pomagao kao prijatelj, nikad mu nisam ispostavio račun niti je on ikada radio iz mog ureda - dodao je.

Na pitanje Matakove braniteljice Jadranke Sloković jesu li on i Luka sklopili ugovor o korištenju njegova ureda, odgovorio je potvrdno.

- Mi smo potpisali ugovor i ovjerili ga, ali on nikad nije otvorio obrt, a u ugovoru je navedeno da stupa na snagu osnivanjem obrta - pojasnio je odvjetnik. Luka mu je u konačnici vratio tek 1100 eura od obećanih 41.000 eura. I dok je za Luku sačinio i ugovor o darovanju stana koji nije realiziran, nikad nisu potpisali ugovor o investiranju.

Oba svjedoka od supružnika, ako budu osuđeni, traže vraćanje uplaćenih iznosa.