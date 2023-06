Uzavrelo u Miamiju: Trump na sudu, opet će ga uhititi, njegove pristaše bijesne pred sudnicom

Bivši američki predsjednik Donald Trump danas je u Miamiju kako bi se suočio s novom saveznom optužnicom. Optužen je za nezakonito zadržavanje povjerljivih dokumenata i za laganje dužnosnicima koji su ih pokušali vratiti. Oko 20 sati po našem vremenu stigao je pred sud.

Posebni tužitelj Jack Smith optužio je Trumpa za uzimanje tisuća dokumenata koji sadrže neke od najpovjerljivijih podataka o nacionalnoj sigurnosti nakon što je napustio Bijelu kuću u siječnju 2021. te da ih je pohranio na svom imanju Mar-a-Lago u Floridi, prema optužnici objavljenoj prošlog tjedna.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Trump je prvi bivši ili trenutni predsjednik koji se suočava s kaznenim progonom, no pravni stručnjaci tvrde da ga to ne sprečava da se kandidira ili da preuzme dužnost predsjednika čak i ako bude proglašen krivim. On negira sve optužbe.

Na sudu će ga službeno uhititi, morat će ispuniti razne formulare, dati svoje ime, broj kartice socijalnog osiguranja, adresu, a otisak prstiju uzet će mu digitalno. U sudnici neće imati lisičine na rukama. Suočit će se s 37 točaka optužnice.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

A prije nego suda Trump je stigao izvrijeđati tužitelja Smitha.

- On je radikalni luđak koji mrzi Trumpa. Ovo je progon na vještice. Tužan dan za našu zemlju - napisao je Trump u više objava na društvenoj mreži Truth Social.

Ispred suda je stigla skupina Trumpovih obožavatelja. Bijesni zbog ovog, kako kažu, 'političkog progona'. Na terenu su i jake snage sigurnosti. Policija i druge službe nikako ne žele da se ponovi 6. siječnja i napad na Capitol...

Naravno, tu je i grupa ljudi koji se nadaju kako će Trumpa osuditi. Nose znakove na kojima mu žele odlazak u zatvor... Između dvije 'zarećene' skupine došlo je do manjih verbalnih sukoba...

