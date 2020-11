Uzeli ste novi stan, dočekale su vas puknute pločice, oštećena vrata... Jedino rješenje je tužba

Vidjela se prašina ispod laka, čak prelakirani kamenčići s gradilišta. No ni pola godine od prve reklamacije investitor slabo ili nikako ne otklanja nedostatke. Imam li ja pravo nekome se obratiti - pitala je naša čitateljica.

<p>Kad kupite cipele u dućanu za 200 kuna i one se ubrzo raspadnu, s računom ćete ih vjerojatno lako reklamirati i dobiti nove ili povrat novca. No što kad kupite najskuplju stvar u životu - stan i u njemu zateknete nedostatke? Tko štiti kupca kad ima reklamacije na novi stan?</p><p>Pitala nas je to Zagrepčanka koja je za oko 170.000 eura kupila stan za višečlanu obitelj. U roku od 10-ak dana poslali smo mail investitoru s popisom manjih primjedbi. Ništa strašno, ali smo ih vidjeli. Pokoja puknuta pločica, oštećena vrata, loše napravljeni parket koji je izgledao kao da su se djeca igrala, a ne da ga je netko ozbiljan radio.</p><p>Vidjela se prašina ispod laka, čak prelakirani kamenčići s gradilišta. No ni pola godine od prve reklamacije investitor slabo ili nikako ne otklanja nedostatke. Imam li ja pravo nekome se obratiti - pitala je naša čitateljica.</p><p>Ako bi se sve svelo u jednu rečenicu - osim pokušaja dogovora s investitorom, kupcu stana jedina je mogućnost da svoju pravdu utjera privatnom tužbom. Jedno je sigurno - kupnja stana nije utkana u Zakon o zaštiti potrošača, iako je to najveća stvar koju će netko kupiti.</p><p>Pitali smo Državni inspektorat što se može napraviti.</p><p>- Zakonom o zaštiti potrošača uređena je zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to, među ostalim, i pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača. U Glavi I. navedenoga Zakona uređeni su potrošački ugovorni odnosi i njihovo područje primjene. Člankom 40. točkom 6. tog Zakona propisano je da se odredbe Glave I. ne primjenjuju na ugovore za izgradnju novih građevina ili značajnu rekonstrukciju postojećih građevina te najam stambenih prostorija. Vezano za ovaj upit, odredba Zakona o zaštiti potrošača ne može se primijeniti, i pitanje nije u nadležnosti tržišne inspekcije Državnog inspektorata - odgovorili su.</p><p>Prevedeno, Inspektorat nije nadležan za rješavanje sporova i reklamacije za kupnju stanova, a kupca ne štiti ni Potrošački zakon. Navode dalje da se takvi sporovi rješavaju prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji te potrošač može ostvariti zaštitu svojih prava u sudskom postupku, tužbom.</p><p>Pitali smo i Ministarstvo graditeljstva. Kažu, ni oni nisu zaduženi za to.</p><p>- Problematika vezana uz naknadu prouzročene štete u odnosima između sudionika u gradnji, kao i odnosima između prodavatelja i kupca nekretnine nisu predmet propisa iz upravnog područja gradnje i prostornog uređenja, tj. ovoga Ministarstva, nego predmet obvezno-pravnih odnosa, a koja pitanja uređuje Zakon o obveznim odnosima - odgovorili su.</p><p>I iz potrošačkih udruga su potvrdili: 'Za ovakve slučajeve kupac jedino tužbom može tražiti zaštitu svojih prava, ako im se to isplati'.</p>