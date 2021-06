Splitski policajci zajedno s kolegama iz Vodica uhitili su 58-godišnjeg muškarca zbog trgovine ljudima te su ga nakon kriminalističke istrage predali pritvorskom nadzorniku.

Kako navode, utvrdili su postojanje sumnje da je 58-godišnjak na štetu četvorice državljana Nepala ostvario obilježja kaznenog djela Trgovanje ljudima i to tako da ih je od prosinca prošle godine do 20. lipnja ove godine prevario i obmanuo vrbovavši ih za zapošljavanje. Iskoristio je njihov nezakonit boravak i nereguliran status i lošu financijsku situaciju te im 'ponudio posao'. No odveo ih je na otok Vis i iskorištavao za prisilni rad, bez isplate novčane naknade, u neprikladnim radnim uvjetima u kojima nije čuvano njihovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, te im je ograničavao slobodu kretanja oduzimanjem dokumenata, držeći ih u zabludi da će se moći slobodno kretati nakon ishodovanja radne dozvole i reguliranja njihovog boravka u Hrvatskoj, iako je znao da istu ne mogu dobit.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja zbog postojanja osnovane sumnje počinjenje gore navedenog kaznenog djela, 58-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.