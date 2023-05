Uzinić: ’Svećenika smo udaljili. Nije bilo zataškavanja, sve smo prijavili državnom odvjetništvu’

Optužbe da je nadbiskup Uzinić namjerno i sustavno zataškavao slučajeve zlostavljanja su klevetničke. U svim slučajevima koji se odnose na kaznena djela protiv maloljetnika i ranjivih odraslih osoba, pa i kad je riječ o saznanjima putem anonimnih pisama, nepotpisanih obavijesti i glasina, nadbiskup Uzinić postupao je s dužnom pažnjom i u skladu s kanonskim i s državnim propisima.

Objavili su to iz Riječke nadbiskupije nakon javne prozivke u tjedniku Nacional, gdje navode kako je nadbiskup Mato Uzinić zataškavao seksualno iskorištavanje maloljetnog bogoslova. Kao navodni napasnik prikazan je župnik M. S. Nadbiskupija je demantirala da je bilo ikakvih zataškavanja te da su reagirali odmah nakon primitka pisma mladićeva oca. Naveo je da mu se sin zato dva puta pokušao ubiti.

- Nadbiskup Uzinić je 27. rujna 2022. primio pismo u kojem se iznose optužbe protiv svećenika, na što je autoru pisma odgovorio 28. rujna 2022., a 30. rujna 2022. imenovani su delegat prethodne kanonske istrage i bilježnik izvan Riječke nadbiskupije, čime je pokrenuta prethodna kanonska istraga - napisali su u svom odgovoru.

U preliminarnoj istrazi nije se radilo o optužbi za zlostavljanje maloljetnika jer je mladić, pišu, došao u Bogosloviju u Rijeku kao zadarski bogoslov 2016. s 19 godina. Optuženi svećenik u to je vrijeme u Bogosloviji bio vicerektor, a koliko je poznato, oni se prije toga nisu poznavali.

- Zbog toga, prema kanonskim procedurama, u trenutku otvaranja istrage svećenik M. S. nije privremeno odstranjen sa župnih dužnosti. Ali kao mjera predostrožnosti zbog iznesenih optužbi oca, u trenutku otvaranja istrage zabranjen mu je bilo kakav kontakt, osobni, telefonski ili pisani u bilo kojem obliku s mladićem - kažu u nadbiskupiji.

Naime, nakon tri godine studija zadarski nadbiskup mu je zbog neispunjenja obaveza na fakultetu odredio godinu pauze. Po isteku se nije vratio na Bogosloviju, a o tome nije obavijestio obitelj. Optuženi svećenik u to je vrijeme preuzeo župu u Rijeci i, prema njegovim riječima, u želji da mu pomogne, primio je mladića da stanuje kod njega i pomaže mu u župi. Kad su ga prebacili u Crikvenicu, on je pošao s njim. Nakon boravka ondje pogoršalo mu se zdravstveno stanje. Otac je za to doznao i odveo ga na liječenje, navodi Novi list. Iz nadbiskupije kažu kako nisu našli dokaze o zlostavljanju, no priznaju da su otkrili župnika kako je, unatoč zabrani, kontaktirao s mladićem.

- Kako bi se dodatno razjasnila ova situacija, bili su mu naloženi i zdravstveni pregled i psihološko testiranje, te kao mjera predostrožnosti, postavljen mu je i posebni nadzor vikara za kler Riječke nadbiskupije koji je postavljen kao njegov sužupnik - pišu u objavi. Slučaj je nadbiskup odlučio prijaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci da provjere ima li temelja za njihovo postupanje.

S obzirom na to da mladić, unatoč pozivima, nikad nije svjedočio o svemu, istaknuli su da o slučaju može svjedočiti u bilo kojem trenutku. Osim toga, zbog optužbi Nacionala da je žrtava bilo još, odlučili su proširiti istragu protiv svećenika.

