Uživajte dok traje 'ljeto': Temperature rastu do 27 Celzija pa stiže nova nagla promjena

I u utorak će prevladavati sunčano vrijeme, uz slab vjetar i umjeren istočni i jugoistočni, na istoku s jakim udarima. Na Jadranu ujutro uz obalu mjestimice slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak. U noći na srijedu prema otvorenom moru zapuhat će jugo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Na Jadranu se očekuje pretežno vedro uz dosta sunca, dok će se u unutrašnjosti kopna naoblačiti. U Gorskom kotaru, Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslijepodne su mogući mjestimični pljuskovi i grmljavina. Kiša se također očekuje u središnjim i istočnim dijelovima zemlje kasnije tijekom dana, piše HRT.

Vrijeme za Prvi maj

U srijedu postupan porast naoblake, uglavnom u drugom dijelu dana mjestimična kiša te pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na Jadranu te krajevima uz Jadran. Potom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugoistočni i istočni, na istoku zemlje i s jakim udarima. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u četvrtak prolazno jugozapadni vjetar. U petak slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Manje toplo.

Foto: DHMZ