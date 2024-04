Grbin: 'Dvije trećine građana nije zadovoljno, pokazali su da žele promjenu. Nije gotovo!'

Želim zahvaliti svim građanima. Pokazali smo bolju Hrvatsku, koja je tu zbog njenih ljudi, rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je stigao među okupljene u stožeru Rijeke pravde.

- Isto tako čestitam svim strankama koje su izabrane u sabor. Što nas čeka? Rezultati nisu kakve smo priželjkivali. Pokazali su da dvije trećine građana želi promjenu. Dvije trećine ljudi nije zadovoljno onime što vide i mi ih nećemo iznevjeriti. Nije gotovo - rekao je.

- Pred nama su dani, mjeseci razgovora koji će dovesti do promjene. Hrvatska može i bit će bolje mjesto za život. Ponoć nije prošla i ja do ponoći ne smijem govoriti kome ćemo predati mandat za sastavljanje vlade. To je zabranjeno. Od sutra počinju razgovori s onima koji su do jučer govorili da s HDZ-om neće. Sad ćemo vidjeti jesu li to bile laži ili stvarno žele promjenu. Hrvatska može biti bolja, Hrvatska će biti bolja i mi smo jamac toga - rekao je Grbin.

Okupljeni su mu skandirali i pljeskali. "Puštaj", rekao je Grbin nakon čega su zasvirali pjesmu "Put ka sreći", a zapjevao je i "Zagreb ima isti pozivni".