"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću. Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme. Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate" - poručio je nakon sramotne snimke na kojoj pjeva pjesme koje veličaju ustaški režim Josip Dabro. Potpisao se kao Jose Dabro, povjesničar umjetnosti..