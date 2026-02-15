U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
UŽIVO HSLS prije izlaskom iz vladajuće koalicije zbog Josipa Dabre! Plenkoviću visi većina...
"Liberali neka pate"...
"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću. Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme. Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate" - poručio je nakon sramotne snimke na kojoj pjeva pjesme koje veličaju ustaški režim Josip Dabro. Potpisao se kao Jose Dabro, povjesničar umjetnosti..
Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade, Plenkiju visi većina?! 'E sad bi bilo dosta!'
Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!, poručio je Hrebak.
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjeva saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Potom zastaje i poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića...