Vrh DP-a nema u planu oglasiti se o Dabrinom veličanju Ante Pavelića! Ovo je stav stranke...

Vrh Domovinskog pokreta nije se oglasio o Dabrinom veličanju Ante Pavelića, a kako doznajemo, to im nije ni u planu. Dabro, prema izvorima 24sata, neće imati neke probleme unutar stranke, zasad je stav da on sam pravda svoje postupanje...

Naravno, s takvim stavom mu indirektno daju potporu, pa nitko neće Dabru neće tražiti nikakvo micanje iz Sabora ili eventualnu ispriku. Dabro ima svoj izvorni saborski mandat koji mu se ne može oduzeti, iz Sabora se nije htio maknuti niti nakon afere s pucanjem iz pištolja kada je morao otići s mjesta ministra poljoprivrede.

Za korištenje vatrenog oružja i davanja djeci da ga koriste je protiv njega podignuta i potvrđena optužnica.

Podsjećamo, nekadašnji ministar Josip Dabro je ovog vikenda u Komletincima pjevao "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata".

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, koja nije sporna, a onda je na kraju dodao stihove o Paveliću i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu..

Dabro se u popodnevnim satima nedjelje o svemu oglasio na društvenim mrežama. On, naravno, ne vidi ništa sporno u tome da veliča režim koji je počinio užasne zločine, koji se odrekao velikih dijelova hrvatskog teritorija... Što drugo očekivati od tipa koji djeci daje pušku u ruke.

- Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate - poručio je, među ostalim, Dabro.

Zbog cijele situacije Dario Hrebak zaprijetio je da bi HSLS mogao napustiti vladajuću koaliciju, a bez njih Andrej Plenković ne bi imao potrebnu saborsku većinu... Više o tome ovdje.

Plenković se još nije oglasio, dok je HDZ-ov Krunoslav Katičić poručio:

- Suvremena Hrvatska ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji. Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu & pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima & poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost. Vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele, poručio je u objavi na društvenim mrežama saborski zastupnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

Ovdje pratite situaciju oko Dabre iz minute u minutu