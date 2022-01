Petnaesti je dan otkako se gubi svaki trag nestalom Splićaninu Mateju Perišu. Potraga i dalje traje, a sada se proširila i druge na gradove uz obale rijeka Save i Dunava - u Pančevu, Požarevcu i Smederevu.

Pripadnici beogradskog MUP-a pregledali su listu poziva Mateja Periša i utvrdili da je zadnja na listi prijateljica iz Splita. On je naime u noći između 30. i 31. prosinca zadnji telefonski razgovor imao s prijateljicom koja se također nalazila u Beogradu, a policija misli kako bi ona mogla razriješiti misterij ovog slučaja. S njom se čuo neposredno prije izlaska iz beogradskog kluba Gotik, nakon čega je nestao.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša rekao je za Jutarnji list da je Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je vidjela da ima propušteni pozivi te dodao kako ju je sreo ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana.

- Bio je to slučajan susret i ona mi je tada rekla kratko da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala propušteni poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata, kad je on bio spojen na WiFi mrežu i kada je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu - objasnio je.

Ipak, dokaza da je ušao u vodu još uvijek nema, a i njegov otac Nenad kaže kako nema informaciju da je Matej ušao u rijeku.