Uživo iz Velikog Bukovca: Nitko ne pamti ovako nevrijeme, kuće izgledaju kao da su pali šrapneli

Bio sam na ratištu i ovi svi stariji koji su bili znaju kako izgleda kada šrapneli pogode kuću. Tako vam sada izgleda na Velikom Bukovcu, prepričava nam mještanin Bukovca Franjo Smontara dok pokazuje crjepove koji su zbog nevremena popadali sa njegove kuće.

Pogledajte video: Bili smo uživo u Velikom Bukovcu

Veliko nevrijeme zahvatilo je jučer sjever Hrvatske, a najviše štete bilo je u općinama Mali i Veliki Bukovec i Kapela Podravska gdje je snažna tuča uništila plastenike i staklenike u kojima se uzgaja cvijeće. Nema kuće na kojoj nije razbijen crijep ili prozori.

- Tuča je bila veličine naranče. Nitko ne pamti ovako nevrijeme niti moja majka ima skoro 90 godina. Crjepovi su popadali s krova, voda se probila i poplavila dio kuće. Popadala je po električnim instalacijama i onima za kompjuter, moglo je i do strujnog udara doći. Srećom nije nitko stradao - govori Smontara.

Pogledajte video: Nevrijeme uzrokovalo veliku materijalnu štetu

U tijeku su procjene štete na terenu na kućama kako bi se što prije sanirala krovišta, prozori i slično, dok će šteta na usjevima, voćnjacima, vozilima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima biti procjenjivana tijekom nekoliko narednih dana.

- Na krovu su već počeli radovi. To je užas, šteta je velika. Ne znam koliko će me sve to koštati pa samo za ove roletne će trebati oko deset tisuća kuna, dok dođu majstori i to sve promijene - žali nam se mještanin.

Najčitaniji članci