'Policajac je pucao 11 puta u beton, meci su se odbili. Bacili su baklju u jedan policijski auto'

Održana je izvanredna konferencija za medije povodom nezapamćenog skandala koji se sinoć dogodio na autocesti A1.

- Policija je postupala u cilju uspostavljanja javnog reda i mira te života osoba koje su bile na benzinskoj. To je bila utakmica visokog rizika i tad postupamo vrlo oprezno - rekao je Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.

- Iz medijskog prostora uočavamo kao potencijalni problem nemogućnost ulaska navijača Torcide s transparentnom - rekao je te dodao da su im dostavili pravila kako na stadion ući s transparentnom.

- Policija ne snosi odgovornost na to može li se unijeti transparent u stadion ili ne - naglasio je.

'Ništa nije davalo povoda da će se nešto ovako dogoditi'

- Cijela trasa do Splita je bila osigurana, ništa nije davalo povoda da će se nešto ovako dogoditi. Kad je kola došla do Desinca zaustavili su se i blokirali promet te naglo istrčali i krenuli u napad na policiju koja je bila uključena u osiguranje na benzinskoj. Ukupno je bilo 16 policajaca, a njih je bilo stotinu. Izvršili su napad raznim predmetima bocama, lancima, stolicama, aparatima za gašenje požara. Upozorili smo se, ali su se oglušili. Upotrijebili su palice, ni to nije pomoglo te su ispalili nekoliko hitaca u cilju pomoći i toga se da zaustavi napad. Navijači su se povukli to nam je dalo prostora da se uspostavi javni red i mir - zaključio je Barić.

- Napad je izvršen i pirotehničkim sredstvima, a to je bilo u blizini benzinske. Policija je radila na spašavanju života svih ljudi, pa i napadača. Zamislite što bi se dogodilo da je došlo do požara na benzinskoj. Policija je bila u službi građana te će biti i naredno vrijeme - dodao je Barić.

'Namjerno su bacali rakete na policiju te koristili sva sredstva koja su pogodna za nanošenje ozljeda'

Načelnik Policijske uprave zagrebačke, Davor Posilović istaknuo je kako u Zgrebu nije bilo niti jednog incidenta niti je što ukazivalo na veliki incident za autocesti.

- Imali smo privedenu 21 osobu, od čega je 20 domaćih, a jedan gostujući navijač. Osam osoba je dovedeno na prekršajni sud, a pušteni su nakon obrade i prekršajnih naloga - rekao je Posilović te rekao da navijači Torcide nisu htjeli postupiti prema pravilniku.

- 261 vozna jedinca je krenula u pravcu Splita, a bez incidenta su izašli iz Zagreba. Dolaskom do odmarališta kolona se namjerno zaustavila i zauzela sve tri trake kako bi blokirali naše policijske službenike. Potom su izašli iz vozila u masovnoj broju te krenuli u paljenje bengalki i bacali ih na policiju. Namjerno su bacali rakete u pravcu njih te koristili sva sredstva koja su pogodna za nanošenje ozljeda. Remen su motali oko ruke kako bi kopče bile pogodno za dobivanje ozljeda, trgali su i znakove kako bi napali policiju. Na ružan, nehuman i bahat način su izvršili napad na 15 policijskih službenika. Bilo je teško pružiti pomoć jer su blokirali trake. Policija se morala pješice probijati kako bi pomogli kolegama - rekao je.

Posilović tvrdi da je policija bila prisiljena primijeniti vatreno oružje u cilju pomoći i zastrašivanja. Dva navijača su ozlijeđena vatrenim oružjem. Jedan je zadobio teške tjelesne ozljede, dok je drugi samo okrznut.

Javilo se još nekoliko ozlijeđenih navijača

- Tri službenika su ispalila nekoliko hitaca. Jedan je navijač ozlijeđen u potkoljenicu, a drugi je dobio u visini rebara ozljedu - govori Posilović te dodaje da su policajci mogli biti čak zapaljeni u službenom autu jer su navijači bacili baklju u policijski auto.

- Danas se u Splitu javio još jedan navijač koji ima propucano stopalo, pretpostavljamo da se radi o lakšim ozljedama. No, još se jedan navijač javio u Splitu zbog prostorne rane. To bi značilo da su 4 navijača zadobila ozljede - rekao je.

Rekao je kako je ozlijeđeno 35 osoba, od toga 15 navijača i 20 policajaca. Dodaje kako će taj broj varirati jer bi se još neki mogli javiti liječnicima.

'Počinili su izazivanje nereda gdje je propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora'

Slijede daljnja vještačenja, a privedena su 43 navijača.

- Postoji osnovana sumnja da su počinili izazivanje nereda gdje je propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora - zaključio je Posilović.

Dodao je kako i dalje ne znaju koji je povod bio za takvo ponašanje te se nadaju kako će kriminalističkim istraživanjem utvrditi.

Dražen Diklić, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici rekao je kako su neke radnje poduzete po pitanju kriminalističkog istraživanja te će utvrditi sve okolnosti pod kojima se to dogodilo.

- Preuranjeno je govoriti o tome što su počinili, istražit će se sve okolnosti te sve sudionike ovog događaja, ali i to je li bilo eventualnog propusta službi - rekao je Diklić.

Podsjetimo, nakon utakmice Hajduka i Dinama u Zagrebu, na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca nastali su veliki neredi nakon što su se navijači Torcide sukobili s policajcima.

Kako smo objavili, čuli su se i pucnjevi. Autocesta između Lučkog i Karlovca satima je bila zatvorena.

