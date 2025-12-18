Čelnici Europske unije u četvrtak će odlučiti kako financijski pomagati Ukrajini 2026. i 2027. u borbi s ruskom invazijom, pri čemu je korištenje ruske imovine zamrznute u EU-u preferirana opcija, ali ne slažu se svi...
UŽIVO Ključni dan za Ukrajinu. : 'Ne bismo se trebali bojati prijetnje, već slabe Europe...'
Poruka Zelenskog Europi
Ruska imovina mora se iskoristiti za obranu od ruske agresije i za obnovu onoga što je uništeno ruskim napadima. To je moralno. To je pravedno. To je zakonito. Zahvalan sam čelnicima EU-a na njihovoj pažnji i potpori Ukrajini. Svi smo prešli dug put – i da, bilo je mnogo izazova i trenutaka sumnje. No činjenica ostaje: Europa je postigla mnogo, a Putin nije slomio Ukrajinu niti je Europu prikazao kao gubitnika. Rusija je izgubila – doslovno u svemu što je pokušala upotrijebiti kako bi nam prijetila ili nas slomila, kako bi slomila Europu, poručio je u objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dalje je naveo:
- Rusija se nadala da će se europska obrambena potpora Ukrajini i rast europske obrambene industrije urušiti, ali to se nije dogodilo. Rusija je likovala i nadala se političkom padu Europe kada se promijenila američka administracija, no i tada je Rusija ponovno doživjela neuspjeh. Ako smo već postigli toliko toga, kako bi se Europska unija sada mogla slomiti? Odluka koja je sada na stolu – odluka da se ruska imovina u potpunosti iskoristi za obranu od ruske agresije, jedna je od najjasnijih i moralno najopravdanijih odluka koje se mogu donijeti. Nitko nikada neće moći objasniti ljudima koji žive u ukrajinskim gradovima i selima razorenima ruskim bombama zašto bi bilo pogrešno koristiti ruski novac za obnovu njihovih domova. Nitko nikada neće moći objasniti ukrajinskom djetetu čiji su roditelji ubijeni da agresor ne bi trebao snositi posljedice - naveo je Zelenski...
- Znam da Rusija zastrašuje različite zemlje zbog ove odluke. Ali ne bismo se trebali bojati prijetnji – trebali bismo se bojati slabe Europe. Kako itko može vjerovati u buduća sigurnosna jamstva ako Europa ne može osigurati financijsko jamstvo sigurnosti za Ukrajinu u situaciji koja je moralno jasna i pravedna? Ako se ova odluka ne donese sada, Rusi – i ne samo oni – osjetit će da se Europa može poraziti. - dodao je Zelenski..
Britanac ratovao za Ukrajinu. Dobio 13 godina zatvora u Rusiji
Britanac za kojeg Moskva tvrdi da se borio za Ukrajinu protiv ruske vojske osuđen je na 13 godina u zatvorskom logoru najvišeg sigurnosnog stupnja nakon što je proglašen plaćenikom, rekli su u četvrtak ruski tužitelji.
Plenković: Želimo da Ukrajina uđe u Europsku uniju
Čelnici EU-a sastaju se u Bruxellesu. Vodit će strateške rasprave o Ukrajini, sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, proširenju i geostrateškoj gospodarskoj situaciji u Europskoj uniji. Na dnevnom redu Europskog vijeća bit će i Bliski istok, europska obrana te migracije.
Ukrajinski čelnik najavio nove mirovne pregovore u SAD-u
Novi pregovori između Kijeva i Sjedinjenih Država kojima se nastoji okončati rat u Ukrajini održat će se u petak i subotu u SAD-u, najavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Traje samit o sudbini Ukrajine i EU: 'Imamo jednostavan izbor. Ili novac danas, ili krv sutra!'
Čelnici EU-a također žele pokazati sposobnost i snagu europskih zemalja nakon što ih je predsjednik SAD-a Donald Trump prošli tjedan nazvao "slabima"