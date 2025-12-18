UŽIVO Ključni dan za Ukrajinu. : 'Ne bismo se trebali bojati prijetnje, već slabe Europe...'

OGLASIO SE ZELENSKI

Poruka Zelenskog Europi

Ruska imovina mora se iskoristiti za obranu od ruske agresije i za obnovu onoga što je uništeno ruskim napadima. To je moralno. To je pravedno. To je zakonito. Zahvalan sam čelnicima EU-a na njihovoj pažnji i potpori Ukrajini. Svi smo prešli dug put – i da, bilo je mnogo izazova i trenutaka sumnje. No činjenica ostaje: Europa je postigla mnogo, a Putin nije slomio Ukrajinu niti je Europu prikazao kao gubitnika. Rusija je izgubila – doslovno u svemu što je pokušala upotrijebiti kako bi nam prijetila ili nas slomila, kako bi slomila Europu, poručio je u objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dalje je naveo:

- Rusija se nadala da će se europska obrambena potpora Ukrajini i rast europske obrambene industrije urušiti, ali to se nije dogodilo. Rusija je likovala i nadala se političkom padu Europe kada se promijenila američka administracija, no i tada je Rusija ponovno doživjela neuspjeh. Ako smo već postigli toliko toga, kako bi se Europska unija sada mogla slomiti? Odluka koja je sada na stolu – odluka da se ruska imovina u potpunosti iskoristi za obranu od ruske agresije, jedna je od najjasnijih i moralno najopravdanijih odluka koje se mogu donijeti. Nitko nikada neće moći objasniti ljudima koji žive u ukrajinskim gradovima i selima razorenima ruskim bombama zašto bi bilo pogrešno koristiti ruski novac za obnovu njihovih domova. Nitko nikada neće moći objasniti ukrajinskom djetetu čiji su roditelji ubijeni da agresor ne bi trebao snositi posljedice - naveo je Zelenski...

- Znam da Rusija zastrašuje različite zemlje zbog ove odluke. Ali ne bismo se trebali bojati prijetnji – trebali bismo se bojati slabe Europe. Kako itko može vjerovati u buduća sigurnosna jamstva ako Europa ne može osigurati financijsko jamstvo sigurnosti za Ukrajinu u situaciji koja je moralno jasna i pravedna? Ako se ova odluka ne donese sada, Rusi – i ne samo oni – osjetit će da se Europa može poraziti. - dodao je Zelenski..