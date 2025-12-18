Britanac ratovao za Ukrajinu. Dobio 13 godina zatvora u Rusiji

Britanac za kojeg Moskva tvrdi da se borio za Ukrajinu protiv ruske vojske osuđen je na 13 godina u zatvorskom logoru najvišeg sigurnosnog stupnja nakon što je proglašen plaćenikom, rekli su u četvrtak ruski tužitelji.

Ured glavnog ruskog tužitelja priopćio je da se radi o 30-godišnjem Haydenu Daviesu i rekao da mu je suđeno u dijelu Donjecka pod ruskom kontrolom, jednoj od četiri ukrajinske regije koje je Moskva 2022. godine proglasila svojima.

U ruskoj izjavi nije navedeno je li se Davies izjasnio krivim ili ne.

Navodi se da je Davies stigao u zapadnu Ukrajinu u kolovozu 2024., potpisao ugovor o borbi za Međunarodnu legiju za obranu Ukrajine, prošao vojnu obuku, a zatim se borio protiv ruske vojske u Donjecku.

Daviesa je Rusija zarobila u zimu 2024. dok je uz sebe imao jurišnu pušku i streljivo, oboje američke proizvodnje, navodi se.