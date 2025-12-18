Obavijesti

STROGI ZATVOR

Britanac ratovao za Ukrajinu. Dobio 13 godina zatvora u Rusiji

Britanac ratovao za Ukrajinu. Dobio 13 godina zatvora u Rusiji
Ured glavnog ruskog tužitelja priopćio je da se radi o 30-godišnjem Haydenu Daviesu i rekao da mu je suđeno u dijelu Donjecka pod ruskom kontrolom, jednoj od četiri ukrajinske regije koje je Moskva 2022. godine proglasila svojima

Britanac za kojeg Moskva tvrdi da se borio za Ukrajinu protiv ruske vojske osuđen je na 13 godina u zatvorskom logoru najvišeg sigurnosnog stupnja nakon što je proglašen plaćenikom, rekli su u četvrtak ruski tužitelji.

Ured glavnog ruskog tužitelja priopćio je da se radi o 30-godišnjem Haydenu Daviesu i rekao da mu je suđeno u dijelu Donjecka pod ruskom kontrolom, jednoj od četiri ukrajinske regije koje je Moskva 2022. godine proglasila svojima.

U ruskoj izjavi nije navedeno je li se Davies izjasnio krivim ili ne.

Navodi se da je Davies stigao u zapadnu Ukrajinu u kolovozu 2024., potpisao ugovor o borbi za Međunarodnu legiju za obranu Ukrajine, prošao vojnu obuku, a zatim se borio protiv ruske vojske u Donjecku.

Daviesa je Rusija zarobila u zimu 2024. dok je uz sebe imao jurišnu pušku i streljivo, oboje američke proizvodnje, navodi se.

