UŽIVO MAĐARSKA ODLUČUJE Parlamentarni izbori: Može li Magyar srušiti Orbana s vlasti?

Piše 24sata, HINA,
UŽIVO MAĐARSKA ODLUČUJE Parlamentarni izbori: Može li Magyar srušiti Orbana s vlasti?
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS, BERNADETT SZABO/REUTERS, Canva

Mađari danas izlaze na parlamentarne izbore. Ankete pokazuju kako centristička i proeuropska oporbena stranka Tisza ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana. Može li Magyar srušiti Orbana nakon čak 16 godina na vlasti...

Je li Magyar spasitelj ili samo mlađa i uljepšana verzija Viktora Orbana?

Favorit mađarskih izbora velika je zagonetka za Bruxelles, ali i za Zagreb, pa se s pravom postavlja pitanje je li Orbanov učenik spasitelj ili uljepšana verzija Viktora Orbana...

MAĐARSKA NA PREKRETNICI Magyar vodi, ali je čak 25 posto neodlučnih: Orban opasno 'visi'

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj u nedjelju, centristička i proeuropska oporbena stranka Tisza ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana, pokazali su rezultati ankete objavljeni u novinama Nepszava. Orban se suočava s najvećim izazovom u tijekom 16 godina vlasti, no velik je broj neodlučnih birača, što znači da je ishod izbora neizvjestan.

Trump poziva Mađare da glasaju u nedjelju za Orbana: 'Uz njega sam cijelim putem!'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se umiješao u mađarsku izbornu kampanju, pozivajući uoči nedjeljnog glasanja birače da podrže premijera Viktora Orbana

