Pad Orbana i dolazak Magyara: Tko su pobjednici i gubitnici

Šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbana, zvijezde svjetske populističke desnice, u nedjelju je privedena kraju pobjedom Petera Magyara. Tko su pobjednici, a tko gubitnici najvažnijih izbora u Uniji zadnjih nekoliko godina.

Dobitnici

Von der Leyen i Costa

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa brzo su čestitali Magyaru na pobjedi. Orban je bio jedan od najglasnijih antagonista Bruxellesa, potičući euroskepticizam i potkopavajući vladavinu prava u domovini. Opetovano se opirao europskom zakonodavstvu i bacao klipove pod noge Europskoj uniji pri donošenju odluka, obilato koristeći mehanizam jednoglasnosti.

„Mađarska je odabrala Europu. Europa je oduvijek birala Mađarsku. Zemlja se vraća na svoj europski put. Unija postaje jača”, rekla je predsjednica EK ubrzo nakon što je Orban priznao poraz.

Stranka Tisza budućeg mađarskog premijera članica je Europske pučke stranke, baš kao i Kršćansko-demokratska unija (CDU) predsjednice Komisije. Fidesz je iz te političke grupacije izašao 2021. nakon što su se pojavile naznake da će biti izbačen.

Ukrajinci (ali uz napomenu)

U nedjelju navečer Magyaru je čestitao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, česta meta Orbana u predizbornoj kampanji.

„Ukrajina je uvijek težila dobrosusjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo unaprijediti suradnju s Mađarskom”, rekao je Zelenskij i dodao da je Kijev spreman za „sastanke i zajednički konstruktivan rad za dobrobit obiju nacija”.

Mađarski premijer ove je godine uložio veto i na zajam od 90 milijardi eura Ukrajini, oko kojeg su se europski čelnici, uključujući i njega samog, dogovorili u prosincu 2025, piše Politico.

Mađarska je povukla svoju suglasnost nakon što je ruska nafta prestala teći kroz naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu. Orban je tvrdio da je to bio namjeran potez Kijeva kako bi utjecao na izbore slabljenjem mađarskog gospodarstva.

Magyar želi bolje odnose s Bruxellesom i vjerojatno će odblokirati zajam. No za Kijev ovo je gorko-slatka pobjeda jer je i novi premijer rekao da se protivi slanju mađarskog oružja ili novca Kijevu, kao i ubrzanom pristupanju Ukrajine EU-u.

Čelnik Tisze obećao je to pitanje staviti na referendum, što bi u praksi značilo zastoj procesa s obzirom na snažno antiukrajinsko raspoloženje u mađarskom društvu, piše Politico.

Mladi, novinari i liječnici

Ankete uoči glasanja ukazivale su na to da je do dvije trećine Mađara mlađih od 30 godina željelo Orbanov odlazak. Masovni prosvjedni koncerti u Budimpešti uoči izbora privukli su stotine tisuća mladih, od kojih su mnogi u izjavama za međunarodne medije rekli da će napustiti zemlju ako Orban ponovno pobijedi.

Magyar je u svom pobjedničkom govoru zahvalio mađarskoj mladeži, dok su mase mladih ljudi preplavile ulice Budimpešte slaveći rezultat.

Nezavisnim novinarima u Orbanovoj Mađarskoj bio je otežan rad je on preuzeo kontrolu nad 80 posto medija u zemlji. Unatoč tome, nezavisni mediji postali su odlučujući faktor u konačnom ishodu. Razotkrili su kako je Orbanova vlada preko tajnih službi radila na potkopavanju oporbe te su došli do detalja telefonskih razgovora između Budimpešte i Kremlja o osjetljivim pitanjima EU-a.

Pobjednici su i liječnici - ako Magyar ispuni svoja obećanja. Najavio je povećanje javnih ulaganja za milijardu eura godišnje, nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja u zdravstveni sektor koje je rezultiralo dugim listama čekanja, trošnim bolnicama, nedostatkom opreme i, u konačnici, odljevom mozgova, rekao je za Politico predsjednik Mađarske liječničke komore Peter Almos.

Gubitnici

Trump i Vance

Orbana je u izbornom tjednu u Budimpešti posjetio potpredsjednik SAD-a J.D. Vance. Američki političar, koji je u Mađarsku došao dati podršku Fideszu, optužio je EU da se upliće u mađarske izbore.

Američki predsjednik Donald Trump javno je podržao Orbana pet puta u posljednjih šest mjeseci i obećao da će Washington pružiti Mađarskoj ekonomsku potporu.

„Moramo ponovno izabrati Orbana za premijera Mađarske, zar ne?”, rekao je Vance pristašama Fidesza okupljenima na nogometnom stadionu. Mađari ipak nisu izabrali Orbana, pa je Bijela kuća pod republikancima sada izgubila ključnog saveznika u Europi.

Europska desnica i Kremlj

Orban je bio i ključna figura političke grupacije Patriota za Europu koja okuplja stranke poput francuskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen te španjolskog Voxa Santiaga Abascala, piše Politico.

Njegov poraz predstavlja gubitak i za druge desne ličnosti u Europi, uključujući talijansku premijerku Giorgiu Meloni koja gubi saveznika za pregovaračkim stolom u Bruxellesu.

Vjernog saveznika, a i ključan izvor internih informacija iz samog srca EU-a, izgubio je i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Posljednjih mjeseci mađarski i međunarodni mediji otkrili su bliske veze između Budimpešte i Moskve, uključujući telefonske razgovore između ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta i njegovog ruskog kolege Sergeja Lavrova.

Poduzetnici i 'think tankovi' povezani s Fideszom

Na gubitak izdašnih sredstava priprema se mreža konzervativnih 'think tankova' koje je financirala Orbanova vlada. Među njima je Mathias Corvinus Collegium, organizacija kojom upravlja Orbanov politički direktor i koja lobira kod institucija EU-a u Bruxellesu.

Mađarski poduzetnici bliski Fideszu koji dominiraju privatnim sektorom u zemlji, uključujući Orbanovog prijatelja iz djetinjstva Lorinca Meszarosa i zeta Istvana Tiborcza, mogli bi izgubiti povlašteni pristup fondovima EU-a i javnim ugovorima.

U svom pobjedničkom govoru Magyar je najavio osnivanje ureda za obnovu nacionalnog bogatstva u kojem će pravnici i policija raditi na povratku državne imovine i procesuiranju korupcije.

„Nikada više nećemo biti zemlja bez posljedica”, rekao je novi mađarski premijer.