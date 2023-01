UŽIVO Milanović čestitao vojnicima na promociji: Pred vama su godine usavršavanja

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovat će na Akademskoj promociji polaznika preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja na Vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman.

Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednika.

Predsjednik je na početku pozdravio sve prisutne.

- Odabrali ste vojnički poziv. To je tvrd i rigidan sustav. Sustav zasnovan na strogoj hijerarhiji, poštivanju zapovjedi, onom famoznom C3. Nije za svakoga, možda i nije potpuno imanentan i prirodan ljudskoj prirodi, ali jedino tako sustav može funkcionirati - rekao je Milanović.

- Pred vama su godine rada i usavršavanja, nećete svi nužno u statusu vojnika i vojne osobe dočekati mirovinu. Trebate se usavršavati, raditi na sebi, biti spremni na ono za što ste pripremani - vođenje rata, obrane zemlje. To je vaš posao. - istaknuo je.

- Zadatak hrvatske politike je da učini da sljedećih 40 godina bude 40 godina mira, 40 godina u kojima neće biti potrebno da hrvatska vojska i hrvatski vojnici izlažu svoje živote da bi branili ono što im je zadaća - a to je hrvatski teritorij, stanovništvo i ustavni poredak. Radi toga ste ovdje - dodao je.

Čestitao je svima i nagrađenima.

- Kako to u vojsci jest, nagrađeni u vojsci nisu nagrađeni slučajno. Želim vam zdravlje, da napredujete i radite na sebi nemilosrdno. Država će vam omogućiti da se u tom smislu družite, povezujete i radite s onima koji su bolji od nas i imaju više, veći su, mogu si više priuštiti. To su naši saveznici, to je zapadni krug - NATO. Međutim, vaš primarni zadatak danas, za pet i za deset i za 20 godina je obrana Hrvatske, njezinih interesa, pogleda na svijet. Onoga što je nama svetinja - rekao je Milanović.

- Vi ste nasljednici jedine borbene generacije na teritoriju Europe koji su morali oružjem braniti svoju zemlju. Ni jedna druga europska nacija u kasnom 20. stoljeću nije prošla kroz takvu kalvariju, kroz takav križni put, kroz takvo samoostvarenje. Nitko drugi. Jedino hrvatska vojska. I djelomično bosanskohercegovačka vojska - dodao je.

Prije godinu dana sve se okrenulo i sada gledamo nešto što je strašno, što ne možemo zanemariti, od čega ne možemo okrenuti glavu. Isto tako ono čega nećemo biti dio, ako nas ne znam kakva nevolja na to natjera. Mala smo zemlja, moramo se voditi svojim interesima. Rekao sam već i ponovit ću, ne zato što mi se to sviđa, ne volim to govoriti, ali moram ponoviti, opotruizam u odnosu ljudi i ljudskih grupa, rođaka, prijatelja, nije vrlina. Kada su u pitanju odnosi država - interes je prije svega - dodao je.

