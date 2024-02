Milanović o izboru Turudića: 'Ovakva razina srozavanja je nezabilježena u Hrvatskoj'

Predsjednik Republike Zoran Milanović gostuje u emisiji N1 'Točka na tjedan'. Glavni fokus razgovora je, kao što se i očekivalo, izbor Turudića za glavnog državnog odvjetnika, ali razgovarat će i o sigurnosnim provjerama te brojnim drugim temama.

Milanović je prije početka intervjua istaknuo da već dugo nije razgovarao u ovom formatu.

- Ono što imaš kažeš pred kamerama. Možeš diktirati i ritam, ali očito stvari treba ponoviti- započeo je Milanović.

Novinarka ga je prvo citirala i upitala zašto misli da je izbor Turudića nacionalna katastrofa i najniži trenutak hrvatske politike otkad se bavi politikom.

- Drama ima razne forme. Ovo je katastrofa, ima elemente tragedije ali bez onog što na kraju bude katarza. Takvi cinici, ljudi, političari neće se suočiti s istinom, zato to ima elemente tragedije. Ovakva razina srozavanja, gdje se jednog bukača gura na čelno mjesto represivnog aparata je nezabilježeno u Hrvatskoj.

Ipak, čini se da država nije prepoznala ono što predsjednik govori.

- On i njegovi promotori su bili jači, ovo je još uvijek prilika da se zaustavi, nije još položio prisegu. Jedno je nekog udaljiti iz sustava, to je teško, ali drugo je zaustaviti ga, njega i njegove sponzore.

Novinarka ga je potom upitala je li za sve to znao 2015. godine.

- On je tad bio predsjednik županijskog suda i uskočki sudac, nije išao naviše. Kako je došao do tog mjesta, pitajte njegove sponzore, na kraju je postao predsjednik županijskog suda valjda dva tjedna prije nego što sam ja postao premijer. Respektabilna karijera? oprezno s tim. Vrlo često se napreduje po vezama. Provincijski sudac, kako je izabran i preraspoređen preko noći? Nije to nikakva karijera.

- Bio sam predsjednik Vlade… USKOK i DORH traže pomoć SOA-e jer ne vjeruju županijskom sudu kojem je predsjednik Turudić. To što SOA sazna nije dokaz na sudu. Jedini tko je to mogao učiniti 2015. je bio USKOK. USKOK je morao za to tražiti nalog županijskog suda da se počne baviti Turudićem, a tko je bio predsjednik? Umjesto da telefonski, umjesto ponijele su me emocije, da kaže ‘ne mogu s tobom razgovarati’. Trebalo je proći toliko godina da se eto ja slučajno sjetim i nečega i pokušavam obavijestiti njegovog mentora Plenković i u njemu je sav problem.

Otkrio je i da već 2015. godine znao da se 'Turudić vozikao s Mamićem'

- Za Rimac nisam znao, za ovo sam znao 2015. Ajde da riješimo 2015. Mamić je izašao iz pritvora. Ono što je prikupila SOA nema karakter dokaza u postupku. Moj ministar pravosuđa nije ni znao za to, znao sam ja.

Premijer Plenković je upitao zašto mu Milanović takva saznanja dostavlja tek uoči glasanja.

- To su izgovori lopova. Turudić nema sigurnosnu provjeru, on ima provjeru iz 2019. za uskočkog suca, temeljnu provjeru. Kako je prošao tu nakon što se znalo za nedopuštene radnje? E o tome ćemo morati razgovarati post factom, i s premijerom. Nije moguće ni logično, za povjerovati da se to nije znalo i da to nije trebalo ući u materijale tijekom zadnje provjere. Kako to nije dato na znanje Vrhovnom sudu? Turudić laže, laže, Plenković laže, izmišljaju. U jednom danu laže dva puta. Kaže ide nova provjera? Kakva? Do kraja dana kaže nema. Onda se javi stručnjak za kamione Olja Butković, jazbinar koji je tamo kartao… Ove stvari imaju elemente sluđivanja.

- Sve je u zakonu. Sad ćemo čitati. Čovjek koji ne radi u sustavu javio se na javni poziv koji je raspisalo državnoodvjetničko vijeće na koji su se javila 4 kandidata. Potpisao je suglasnost da će proći novu provjeru. Žuri se da se izabere… Jedan od uvjeta koje je DOV postavio: kandidat koji ne obnaša državnoodvjetničku dužnost mora priložiti suglasnost vlastoručno potpisanu. Analogijom, prema Zakonu, može se imenovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete, to su ovi. Dakle, stvari su jasne, DOV administrira za Vladu, prikupljaju podatke. To dolazi Vladi, oni su zadnja instanca.

Komentirao je i to što je Butković rekao da se boji.

- On to kaže, koji je kartao s Kovačevićem u Slovenskoj? Tamo su dolazili razinu ljudi, par puta i ja. Ja sam bio u solidnim odnosima s Kovačevićem dok sam bio nitko i ništa. Kovačević je bio jedan od ljudi koji su doprinijeli tome da HNS pređe HDZ-u. Zašto? Zato što je htio ostati šef iu JANAF-u. Većina tih ministara koji su kartali u Slovenskoj su ili optuženi ili smijenjeni, osim Butkovića. Pa kad je već gospon Olja, neka pita, ja za njega nemam.

- Ja sam predsjednik republike, zašto bih se trebao bojati jednog probisvijeta koji nema nada mnom nikakve ovlasti?

Novinarka ga je zatim upitala što može Turudić.

- Može što hoće, dajete lisici da čuva kokoške. Turudić nije položio prisegu a već mijenja zakone. Mislim na lex AP. To su podaci koji postoje, prikupljeni u istrazi, koji nam govore sva čudna svijeta, o Miliću, o nizu ljudi, javnost ne bi saznala koliko su prljavi da nema tog curenja, to je interes javnosti. To da ju je Turudić pozivao doma kad je sam, to je gadljivo, ali time se pokazuje da su bliski ljudi. Odmah on ukida ured europskog tužitelja.

- Zašto se nije čekalo da prođu izboru? DOV je pokrenuo proceduru. Međutim, to ne obvezuje Plenkovića da išta napraviti, može reći ‘pričekat ćemo’, može reći Turetu ‘javi se, ne javi se’. Sigurnosna provjera treba. Mogu zamisliti da su dva kandidata zapela za oko premijeru, i onda ih obojicu moraš provjeriti, kakav bi onda bio izgovor? Bi li izgovor isto bio, nema tko, hajdemo, idemo.

Milanović je zatim istaknuo da neće stati ovdje.

- Ovo neće prestati, proganjat ću ih. Moja dužnost je da bdijem nad funkcioniranjem sustava i pravnog poretka. Ovdje se bira čovjek koji će sutra hapsiti i kojega se sada prepoznaje kao voditelja reda. Taj isti čovjek je zamalo postao predsjednik Vrhovnog suda. U zadnjem trenu se nešto dogodilo da je Kolinda Grabar Kitarović odustala od njega. Onda su sprtljali u dva dana, nikakve javne rasprave nije bilo, dilema…

- O ovom se ne smije prestati govoriti. Turudić je nelegalno i protuzakonito izglasan u Saboru. Mora biti provjerena sigurnosna provjera i to je ultimativni cilj. Plenković konstantno laže i sad se izbezumio i to više ne liči ni na što. Treba biti strpljiv. Ja se umoriti i umiriti neću. Čak i ako dođu veći umovi od Butkovića, spreman sam na skromni obračun.

Otkrio je i da nema u planu kandidirati se na parlamentarnim izborima, niti izaći na prosvjede.

- Kako, ja nemam stranku, listu. Jasno je da mi je bliži DP od HDZ-a deset puta jer još nisu napravili takve ludorije.

Milanović smatra da će izbori biti uskoro.

- Mislim da hoće, sve ukazuje na to. Sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost sam predložio, to nije ni prokomentirano. Mi se već treću godina ne nalazimo, jer ne želi da sustav funkcionira. On ne želi niti ambasadore postaviti. Tuđman je bio veći demokrat od Plenkovića, i Sanader. Sanaderovo vrijeme je bilo doba nevinosti. Ovdje je 30 ministara otišlo, smijenjeno…

Hrvatska je i dalje socijalni slučaj Europske unije i na to smo jako ponosni. Ove stvari leći će u korito, ali šteta je ogromna, ovo je pedofilija, ovo je nastrano.

Postoji li nedoumica u proceduri kad je riječ o predaji vlasti, upitala ga je novinarka.

Ne znam… Da se vratim na pol pedofiliju, to je hiperbola. Ako nekom želiš privući pažnju, možeš se skinuti do pasa, možeš govoriti činjenicama, ali i hiperbolama. Plenkošenko, totalna pokornost u HDZ-u, kao sekta.

Ukoliko nitko ne bude imao jasnih 76 nakon izbora, Milanović kaže da će biti strpljiv.

- Ako se probiju ustavni rokovi, tek kad se probiju, a ne kao 2015., tek kad prođu, onda će se postupati po slovu Ustava. Jesam li ikad dao naslutiti da bih se ponašao drugačije.

Nije odgovorio ide li po novi mandat.

- Kad odlučim, ako odlučim, reći ću. Dodjela mandata, jasno sam rekao kako ću se ponašati u takvoj situaciji. To je totalni kontrast u odnosu na to kako se Plenković ponaša ‘ja mogu sve’. To je razlika.

Rekao je i da se neće konzultirati s Plenkovićem.

- S čovjekom koji izbjegava ustavne dužnosti… Koji je smisao razgovora s njim, da ga pitam što mu više odgovara? Odlučit ću po savjesti i iskustvu. Ovo je grozno a se izbori tako naguravaju jedne blizu drugima. Gdje je problem da se ide na izbore početkom 9. mjeseca? Ti stvari narihtavaš po svojim potrebama. On će raditi tako da napravi ono što mu najviše odgovara.

- Ali kad su došli probisvijeti, ne ide drukčije, ja nikad nisam nikome rekao da je smeće. Rekao sam opušak, to je drugo. Opušak ima svoju funkciju, smeće je smeće, smeće je dehumanizacija, opušak je status.Ti si opušak jer si dopustio da te drugi puše.

USKORO VIŠE