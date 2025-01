Milanović: 'Molim jedan aplauz za sve birače HDZ-a! Gdje je semafor? Pogledajte semafor!'

Zoran Milanović pomeo je Dragana Primorca na predsjedničkim izborima osvojivši preko 74 posto glasova birača.

Stigao je u stožer u zagrebačkoj Tvornici kulture sa svojom suprugom Sanjom Musić Milanović. Okupljeni su ga dočekali s ogromnim pljeskom i euforijom. Novi-stari predsjednik održao je pobjednički govor.

- Dobra večer! Započet ću kao svi verbalni zlostavljači: bit ću kratak. Hrvatska, hvala ti. BiH, hvala ti, hvala svim Hrvatima i hrvatskim građanima u RH i svijetu. Ovo je za mene velik dan i ovu pobjedu doživljavam kao rpiznanje svog rada u proteklih pet godina, ali i kao poruku. Ovo je plebiscitarna poruka hrvatskog naroda svima onima koji bi je trebali čuti i molim da je čuju. Ima još jedna kategorija naših građana, molim veliki aplauz i za članove i birače HDZ-a - rekao je Milanović, nakon čega se zaorilo u Tvornici.

- Rekao sam da ću biti kratak, hoću. U 20 godina sam davao sve od sebe da govorim istinu, ali istina je voda duboka, neki put nisi ni svjestan da nisi u pravu, ali bitno je da ne radiš ono što smo slušali zadnjih nekoliko mjeseci, to je bilo ružno. To je sad gotovo. Međutim, ispružena ruka je prema onima koji obnašaju izvršnu vlast i koji kažu da su odgovorni za 99 posto stvari. Odmah da kažem, to su moje riječi prije 10 godina - kada je Grabar Kitarović pobijedila našeg kandidata, to sam stvarno rekao. Međutim, nitko nema podršku 75 posto birača, to je samo u ovom trenutku i danas - rekao je novi-stari predsjednik.

Zagreb: Zoran Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naglasio je da će se držati Ustava.

- Još jednom, pozdrav svima od Batine na Dunavu, Svetog Martina na Muri, do Konavala i Prevlake, a ovo je poruka onima koji šalju poruke meni: Ja ću se držati Ustava, što god o tome mislili, 75 posto građana se slaže s time. Čujte to. Tražim ne ovlasti, već je pitanje dužnosti. Moja dužnost je biti ravnopravan u pitanjima vanjske politike - dodao je.

- Novcem, bilo europskih, ali i našim kojeg stvaramo manje ili više uspješno, na to utječe Vlada. Ovo malo što ostaje moramo dijeliti. Onaj koji želi zgrtati, takvima građani obično pošalju poruku kakvu su danas - ne meni, već njima. Nadam se da nisam previše govorio o sebi kao neki - rekao je Milanović.

Zagreb: Zoran Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Iza mene je puno godina rada, ovo je za mene emotivan trenutak. Povjerenje se teško stječe, a gubi se u tren oka. Hrvatski građani, prijatelji, važna stvar - borba ne prestaje, čista i legalna, hvala vam na glasovima i hvala na glasovima nacionalnih manjina, ovo je njihova domovina. Njihova i naša Hrvatska - rekao je.

- Neću najavljivati dopise niti javne pritiske, ali morat ćemo razgovarati. Drugi lauf je gotov, gdje je semafor pogledajte semafor, jedino tako se može! Sportski, ponekad sa faulom i grubim startom, ali nikad ispod svih kriterija.

Zagreb: Zoran Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za Hrvatsku kakvu želimo, domovini vjerni, živjela Hrvatska, zaključio je tim riječima novi-stari predsjednik svoj pobjednički govor, a potom slavio uz pjesmu Florence and the Machine 'You‘ve got the love'.