Plenković o Vladi: DP dobiva tri ministarstva, osniva se i novo

Premijer Andrej Plenković je rekao da su HDZ i DP dogovorili partnerstvo za skupljanje potpisa njemu kao mandataru.

- Postigli smo dogovor o strukturi vlade. Tri resora idu DP-u. Osnovat ćemo novo ministarstvo - Ministarstvo demografije. To je ključno pitanje i zato smo prvi na razini EU koji uvode takvo ministarstvo - rekao je Plenković.

- Drugi resor je Ministarstvo poljoprivrede, budući da je DP mahom baziran u Slavoniji. I treći je da se Ministarstvo gospodarstva podijeli na pola. Nismo govorili o imenima. Onaj član vlade koji bude za demografiju će biti i potpredsjednik vlade - dodao je.

- Ova naša vlada imat će više ministarstava nego prije - kaže Plenković.

Odnos sa SDSS-om?

- Politika koju smo vodili se neće mijenjati. Mislim da smo napravili ogromne iskorake, možda smo pogriješili što to nismo dovoljno dobro tumačili. Napravili smo ogromne iskorake. Ovo nije korak unatrag. Boris Milošević je postao potpredsjednik vlade 2020. godine, prije toga je bio u Kninu na obljetnici Oluje. Anja Šimpraga je bila sa mnom u Škabrnji. Nije slučajno Žigmanov postao prvi put ministar u vladi Srbiji. Kad je riječ o manjinskim pravima naši su uspjesi itekako vidljivi, ali nisu dovoljno opjevani - rekao je.

- Jedan potpredsjednik sabora bit će iz DP-a, a drugi iz kvote manjina. Radimo i pregovaramo i slavimo. Dopustite da se za koji dan dogovorimo o imenima - nastavio je.

O podizanju plaća ministrima kaže da nije to samo prijedlog Marija Radića, nego su oni to imali u planu jer su se za isto stekle pretpostavke.

- Izborni gubitnici su vodili posti-izbornu kampanju gdje su napadali nas i sve one koji su htjeli s nama, no oni će se sada baviti sobom, a mi ćemo se baviti onime čime smo i do sada. Ljudi su svoje rekli 17. travnja, mi smo treći put zaredom pobijedili i krećemo dalje - kaže.

- Moramo malo smiriti loptu, izbori su gotovi, barem ovi. Ljude se od medijskog pritiska boje raditi s nama, na to smo se sveli. Sad je već treći mandat. Ovo je nezdravo, trebamo više pričati gdje je Hrvatska danas. Nikad veće plaće, nikad jači međunarodni položaj - kaže.

- Ostat će ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ostat će Damir Habijan - kaže.