Plenković: 'Milanović pokušava destabilizirati položaj koji imamo s našim saveznicima'

Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, prvo se prisjetio napada na Banske dvore, od kojeg je danas prošlo 33 godine. Naglasio je kako prognoze za ovu godinu pokazuju rast BDP-a, ističući pritom stabilnost gospodarstva. Također je spomenuo da je stopa nezaposlenosti pala ispod 5%, što je pokazatelj sve bolje situacije na tržištu rada.

Istovremeno, puno prašine u javnosti ovih dana podiže informacija o mogućem slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

- Riječ je o lažima zlokobnog kršitelja Ustava. Sve ovo je pokušaj destabilizirati položaj koji imamo s našim saveznicima. I sve to uoči dolaska Volodimira Zelenskog u Dubrovnik. Riječ je o ozbiljnoj devijaciji od vanjskopolitičkog strategiji Vlade. To ne znači nikakvo uvlačenje Hrvatske u ratni sukob - rekao je Plenković.

Plenković je ponovno istaknuo da će Bosni i Hercegovini biti osigurana sva potrebna pomoć, kao i dijelovima Hrvatske kojima prijete prirodne nepogode.

Neusklađena vanjska politika?

- Svi koji izvana to gledaju, ne mogu se načuditi. Ali, to je tako i traje već dvije i pol godine. Blokiranje pomoći, simboličnim od dva časnika, argumentira se slabašno i ne stoji. Oni su samo protiv onoga što predlaže Vlada. To je primjer političke nezrelosti i bilo bi dobro da širi krug ljudi bude svjestan ovoga. Što je cilj, da izađemo iz NATO-a? - kaže.

- Tko neće biti je u jatu s kršiteljem Ustava. Ovi iz Možemo su mogli pročitati tekst sporazuma s Ukrajinom. Neka se drže svoje političke odgovornosti i neka se pokažu gdje stoje - nastavio je.

Hrvatske časnike sutra netko može odvesti u Ukrajinu ili bliže Ukrajini?

- To je nemoguće, to nije u pitanju i to mogu govoriti samo potpuni analfabete koji se ni u što ne razumiju. Za tako nešto su potrebne odluke Sabora i zato idemo u Sabor. Ovo nije upućivanje u misije kao u ISAF ili KFOR, ovo je upućivanje u aktivnost zemlje saveznice – Njemačke”, kazao je Plenković.

Mostov Božo Petrov smatra da se to može dogoditi.

- Oni nisu eksperti ni za što, posebno Petrov. Takvo buncanje se protivi zdravom razumu. Da je vode on i njemu slični, Hrvatska ne bi bila članica NATO saveza i Europske unije. On spada u kategoriju onih političkih aktera koji su na scenu došli nedavno i nemaju veze s pristupnim procesom Hrvatske u EU ili NATO - rekao je Plenković.

Članstvo u NATO-u?

- Što je poruka svega ovoga? Kakva smo članica? Pouzdana? Kad nas netko gleda sa strane, Vlada želi doprinijeti, a jedan akter to onemogućava. Akter koji je kršio Ustav ove godine. To je ekipa koja ne želi dobro Hrvatskoj. Utječu na naš kredibilitet u Savezu - kaže.