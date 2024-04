UŽIVO Plenković: Hrvatskoj je uplaćena četvrta rata iz NPOO-a

Posljednja sjednica Vlade uoči parlamentarnih izbora kreće u ponedjeljak s početkom u 12.45 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Sjednica obično kasni i po 30 minuta od najavljenog, no ovoga puta Plenković se pojavio točno na vrijeme.

Na samom početku Plenković je izrazio sućut obitelji preminuloga Josipa Manolića, te mu zahvalio na doprinosu u stvaranju Hrvatske. Istaknuo je kako je Hrvatskoj uplaćena četvrta rata iz Fonda za oporava, a riječ je o 162 milijuna eura, rekao je Plenković na sjednici Vlade.

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, Hrvatska ima na raspolaganju 5,8 milijardi eura bespovratnih sredstava te 4,2 milijarde u povoljnim zajmovima. Ta se sredstva moraju iskoristiti do 2026. godine. Hrvatskoj je do sada isplaćeno preko 3 milijarde eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost. To uključuje predfinanciranje (818 milijuna eura), zatim tri tranše od po 700 milijuna eura i danas četvrtu od 162,5 milijuna eura. Nakon ove isplate trebale bi uslijediti još veći iznosi, a zadnja deseta rata bit će najveća - milijardu i 881 milijun eura.

- Time smo uz recentnu uplatu preskočili 20 milijardi eura koje su uplaćeni. U ponedjeljak ćemo uputiti zahtjeve EK za isplatu sljedeće pete rate u iznosu od 822 milijuna eura. Mi smo do sada iz NPOO-a ispunili na vrijeme 157 od 157 kriterija koje smo si zadali u dogovoru s EK - rekao je Plenković te istaknuo da je Hrvatska "druga najuspješnija država po koristivosti Fonda za oporavak". Ispred je jedino Italija. Dotaknuo se potom investicije u zdravstveni sustav, kao i gradnju nove dječje bolnice u idućem mandatu, ako pobijede na izborima.

Plenković je posjetio zagrebački Črnomerec gdje je uzeo lopatu u ruke i zajedno s ministrom Ivanom Malenicom postavio kapsulu te time označio početak radova na Trgu pravde. - Objedinjujemo vrlo važne institucije: Upravni sud, Visoki upravni sud, Trgovački sud, Visoki trgovački sud... To će biti najveća investicija u infrastrukturu pravosudnog sustava ikada - istaknuo je Plenković.