Obavijesti

News

Komentari 0
SJEDNICA VLADE

UŽIVO Plenković: 'Niti u jednom trenutku nismo razmatrali o slanju naših vojnika u Ukrajinu'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Plenković: 'Niti u jednom trenutku nismo razmatrali o slanju naših vojnika u Ukrajinu'
Zagreb: Održana 137. sjednica Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na početku sjednice predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na aktualna politička i gospodarska pitanja

Admiral

Danas se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava prva sjednica Vlade Republike Hrvatske u novoj godini na kojoj ministri raspravljaju o nizu aktualnih tema. Na početku sjednice predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na aktualna politička i gospodarska pitanja.

PRATITE UŽIVO:

Na početku je govorio o inflaciji.

- Podaci za  2025. godinu pokazali prosječnu stopu inflacije od 3,7 posto. Iako je riječ o nešto višoj razini od one koju je ranije procijenilo Ministarstvo financija. Inflacija je i dalje znatno niža u usporedbi s razdobljem energetske krize. Takvom ishodu pridonijeli su brojni paketi mjera za ublažavanje rasta cijena, čija ukupna vrijednost iznosi 8,5 milijardi eura - naveo je.

Upozorio je da treba napraviti iskorake za cijenovnu konkurentnost jer je Hrvatska blizu turističkog vrhunca po broju gostiju i noćenja. - Trebat će voditi o najvažnijem aspektu, a to je politika cijena - kazao je Plenković.

REAKCIJA IZ VLADE Plenković odgovara Milanoviću: 'Mi nikad nismo planirali slati hrvatske vojnike u Ukrajinu'
Plenković odgovara Milanoviću: 'Mi nikad nismo planirali slati hrvatske vojnike u Ukrajinu'

35 država okupljenih u tzv. Koaliciji voljnih na sastanku u Parizu izrazilo je spremnost pružiti snažna sigurnosna jamstva Ukrajini u slučaju prekida vatre s Rusijom, uključujući i mogućnost raspoređivanja multinacionalnih snaga.

- Hrvatska i dalje nastaviti pružati političku, diplomatsku i vojnu potporu Ukrajini. Hrvatska ni u jednom trenutku nije razmatrala slanje svojih vojnika u Ukrajinu, naglasio je Plenković na sjednici, dodavši da se Republika Hrvatska zalaže za postizanje pravednog i održivog mira te je Vlada na sjednici usvojila Odluku o upućivanju pomoći Ukrajini te Prijedlog zaključka o tehničkoj potpori energetskom sustavu Ukrajine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026