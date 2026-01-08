UŽIVO Plenković: 'Niti u jednom trenutku nismo razmatrali o slanju naših vojnika u Ukrajinu'

Danas se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava prva sjednica Vlade Republike Hrvatske u novoj godini na kojoj ministri raspravljaju o nizu aktualnih tema. Na početku sjednice predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na aktualna politička i gospodarska pitanja.

PRATITE UŽIVO:

Na početku je govorio o inflaciji.

- Podaci za 2025. godinu pokazali prosječnu stopu inflacije od 3,7 posto. Iako je riječ o nešto višoj razini od one koju je ranije procijenilo Ministarstvo financija. Inflacija je i dalje znatno niža u usporedbi s razdobljem energetske krize. Takvom ishodu pridonijeli su brojni paketi mjera za ublažavanje rasta cijena, čija ukupna vrijednost iznosi 8,5 milijardi eura - naveo je.

Upozorio je da treba napraviti iskorake za cijenovnu konkurentnost jer je Hrvatska blizu turističkog vrhunca po broju gostiju i noćenja. - Trebat će voditi o najvažnijem aspektu, a to je politika cijena - kazao je Plenković.

35 država okupljenih u tzv. Koaliciji voljnih na sastanku u Parizu izrazilo je spremnost pružiti snažna sigurnosna jamstva Ukrajini u slučaju prekida vatre s Rusijom, uključujući i mogućnost raspoređivanja multinacionalnih snaga.

- Hrvatska i dalje nastaviti pružati političku, diplomatsku i vojnu potporu Ukrajini. Hrvatska ni u jednom trenutku nije razmatrala slanje svojih vojnika u Ukrajinu, naglasio je Plenković na sjednici, dodavši da se Republika Hrvatska zalaže za postizanje pravednog i održivog mira te je Vlada na sjednici usvojila Odluku o upućivanju pomoći Ukrajini te Prijedlog zaključka o tehničkoj potpori energetskom sustavu Ukrajine.