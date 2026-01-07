Plenković odgovara Milanoviću: 'Mi nikad nismo planirali slati hrvatske vojnike u Ukrajinu'

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, na kojoj su se, kako je rekao, raspravljale ponajprije vanjskopolitičke teme, ali i niz važnih unutarnjopolitičkih pitanja, uoči početka redovnog zasjedanja Sabora idućeg tjedna.

U središtu izjava bila su imenovanja u pravosuđu. Plenković je potvrdio da HDZ inzistira na tome da se izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda provede zajedno s izborom troje sudaca Ustavnog suda, po modelu koji je do sada funkcionirao.

„Zainteresirani smo i da se popune tri mjesta na Ustavnom sudu, ali će ta imenovanja biti vezana. Pozicija HDZ-a je jasna. Ići ćemo u taj proces jedino u varijanti da dva kandidata predloži većina i jedan opozicija. Razgovarat ćemo s oporbom“, rekao je premijer.

Dodao je kako žele postići konsenzus oko svih imenovanja, uključujući i diplomatske pozicije.

„Želimo i da se popune diplomatska mjesta, ali ne na način kako sad predstavlja krug predsjednikovih suradnika. Želimo da se postigne konsenzus o svakom pojedinom imenovanju. Nitko od tih ljudi nije samo Vladin ili od predsjednika. Za dogovor jesmo, ali o svakoj destinaciji i svakom predloženom kandidatu će se voditi razgovori“, poručio je.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića, naglasivši da oko neslanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu nema dileme, ali je kritizirao njegov dosadašnji politički diskurs.

„Tu nema dilema o neslanju trupa, ali njegov je stav ovih zadnjih četiri godine bio blizak ruskom narativu i on je bio suprotan hrvatskim stajalištima“, rekao je Plenković.

Govoreći o sastanku Koalicije voljnih u Parizu, premijer je istaknuo kako je cilj pravedan mir u Ukrajini te poštivanje međunarodnog prava.

„Nažalost ruska agresija je odnijela ogroman broj života. Rusija drži 19,6 ukrajinskog teritorija, a u jednom trenutku se taj postotak popeo na 27 posto, koliko je i Hrvatska imala okupiranog teritorija u Domovinskom ratu. Cilj je da dođe do pravednog mira, da Ukrajina de jure ni u jednom trenutku ne otpusti svoj teritorij jer se time nagrađuje agresor i zanemaruje međunarodno pravo“, kazao je.

Ponovio je kako Hrvatska neće slati vojne trupe u Ukrajinu, ali će nastaviti sudjelovati u Koaliciji voljnih i pružati potporu Ukrajini.

„Naša pozicija je jasna; unatoč tome što je bilo ogromnog dezinformiranja javnosti, mi nikad nismo planirali slati hrvatske vojnike u Ukrajinu, međutim nastavit ćemo s bilateralnom potporom Ukrajini u svakom pogledu“, naglasio je.

Plenković je potvrdio i da je JANAF dobio privremenu licencu od Sjedinjenih Američkih Država za transport nafte prema Pančevu.

Najavio je i dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea te donošenje novog paketa vojne pomoći na sjednici Vlade. Istaknuo je da je Hrvatska u 2025. godini za obranu izdvojila milijardu i 931 milijun eura, što čini 2,08 posto BDP-a, čime su ispunjene obveze prema NATO-u i ojačani obrambeni kapaciteti Hrvatske vojske.