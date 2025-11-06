UŽIVO Počeo je sprovod: Jean-Michela Nicoliera pokopat će 34 godine nakon zločina na Ovčari

POZVAO SRBIJU NA SURADNJU

Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavit će s intenzivnim traganjima za nestalima iz Domovinskog rata, ulagati u opremu i stručne kadrove te jačati međuresornu suradnju državnih tijela, rekao je ministar hravatskih branitelja Tomo Medved.

Istaknuo je da suradnja Srbije u pronalasku nestalih u potpunosti izostaje.

- Zato danas još jednom upućujem poziv Srbiji i svima koji imaju bilo kakva saznanja da ih s povjerenjem podijele s Ministarstvom hrvatskih branitelja i nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj - poručio je.

Medved je, u ime Vlade RH, Jean-Michelu Nicolieru izrazio posljednju počast i zahvalnost za doprinos obrani Hrvatske i žrtvu podnesenu za njezinu slobodu i samostalnost.