Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će održan u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza očekuje se dolazak tisuća građana
UŽIVO Počeo je sprovod: Jean-Michela Nicoliera pokopat će 34 godine nakon zločina na Ovčari
- Posljednji ispraćaj Jean Michel Nicoliera je u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
- Očekuje se dolazak tisuća građana iz cijele Hrvatske.
- Lyliane Fournier zamolila je sve da ne kupuju cvijeće i svijeće: 'Novac donirajte Udruzi sveti Bono'
- Nicolierov najbolji ratni prijatelj: 'Nemojte prilaziti majci na groblju'
Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavit će s intenzivnim traganjima za nestalima iz Domovinskog rata, ulagati u opremu i stručne kadrove te jačati međuresornu suradnju državnih tijela, rekao je ministar hravatskih branitelja Tomo Medved.
Istaknuo je da suradnja Srbije u pronalasku nestalih u potpunosti izostaje.
- Zato danas još jednom upućujem poziv Srbiji i svima koji imaju bilo kakva saznanja da ih s povjerenjem podijele s Ministarstvom hrvatskih branitelja i nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj - poručio je.
Medved je, u ime Vlade RH, Jean-Michelu Nicolieru izrazio posljednju počast i zahvalnost za doprinos obrani Hrvatske i žrtvu podnesenu za njezinu slobodu i samostalnost.
Fabien Fieschi, francuski veleposlanik u Hrvatskoj, obratio se okupljenima na Memorijalnom groblju. Potvrdio je okupljenima da je obitelj Jean-Michela Nicoliera prije nekoliko godina pokrenula sudski proces u Francuskoj.
Taj je proces rezultirao imenovanjem neovisne sutkinje koja je zadužena isključivo za ovaj slučaj, što svjedoči o ozbiljnosti s kojom francusko pravosuđe pristupa zločinu na Ovčari.
Istraga nije ostala samo unutar francuskih granica. Veleposlanik je otkrio detalje intenzivne suradnje francuske i hrvatske policije i pravosuđa, ali i otkrio da su uputili zahtjev za suradnjom Srbiji.
- Mogu vam reći da je sutkinja već uputila nekoliko zahtjeva za suradnju vlastima u Srbiji - kazao je, dodavši kako ne može prejudicirati buduće korake. "Ona je neovisna i sama će odlučiti kako će dalje postupati.
Lijes s njegovim posmrtnim ostacima ispred mrtvačnice iznijet će pripadnici Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, uz pjesmu “Oči u oči” u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj.
Vjerski obred predvodit će fra Dragutin Bedeničić, prijatelj obitelji, a prigodno će se obratiti i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji će zahvaliti obitelji Nicolier na “golemoj žrtvi njihova sina”, javlja HRT.
Nakon svečanog oproštaja i molitve, povorka s državnim i vojnim počastima krenut će prema mjestu Nicolierova posljednjeg počinka. Počasni vod ispalit će plotune u njegovu čast, a hrvatska zastava s lijesa bit će predana njegovoj majci Lyliane Fournier.
Uz melodiju pjesme “Rajska djevo, kraljice Hrvata” završit će današnji oproštaj, uz poruku da će ime Jean-Michela Nicoliera zauvijek ostati simbol prijateljstva, žrtve i ljubavi prema Hrvatskoj.